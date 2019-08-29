Önce Falcao sonra kura!

Galatasaray’da büyük gün... Yaklaşık 1 aydır Radamel Falcao transferini çözmeye çalışan Sarı-Kırmızılılar, bugün bu işi bitirmeyi hedefliyor. Başkan Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar, sabah saatlerinde Fransa’nın yolunu tutacak. İstanbul’dan Nice’e gidecek bu üçlü, vakit kaybetmeden Monaco Kulübü ile masaya oturacak. Daha önce Fransa’da görüşmelerde bulunan, Falcao ile fotoğraf çektiren Abdurrahim Albayrak, bu kez tüm kozları ortaya koyacak. Aynı zamanda menacer Ahmet Bulut ile ortağı dünyaca ünlü menacer Jorge Mendes’in de kulüpler arasındaki pazarlıkta hazır bulunması bekleniyor.

Mutlaka çözülecek

Sarı-Kırmızılı taraftarları bu denli beklentiye soktuktan sonra Monaco’yu bir şekilde ikna edip, bonservis sorununu mutlaka çözmeyi hedefleyen Galatasaray’ın kurmayları, ardından TSİ 19.00’da başlayacak Şampiyonlar Ligi kura çekimine katılacak. Hedef, hem güzel bir gruba düşmek hem de İstanbul’a Falcao ile beraber dönmek.

Transfer için milli takımda yok

Sakatlığını gerekçe gösterip 2 haftadır Monaco’da maça çıkmayan Radamel Falcao’nun Kolombiya Milli Takımı’ndan da affını istediği öğrenildi. Falcao gibi James Rodrigues’i de kadroya çağırmayan Kolombiya’nın hocası Carlos Querioz, “Bu iki oyuncumuz bir an önce transfer meselelerini halletseler iyi olur” dedi. Metin Karabaş-Fanatik