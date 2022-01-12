Türkiye Önce fırtına sonra sağanak vurdu! Dereler taştı; sera ve tarım arazileri su altında kaldı

Önce fırtına sonra sağanak vurdu! Dereler taştı; sera ve tarım arazileri su altında kaldı

Türkiye

Önce fırtına sonra sağanak vurdu! Dereler taştı; sera ve tarım arazileri su altında kaldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde aşırı yağış nedeniyle derelerin taşması sonucu sera ve tarım arazileri sular altında kaldı.

12 Ocak 2022, Çarşamba 21:08 Son Güncelleme:
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Alanya'da son 24 saatte metrekareye 71 kilogram yağış düştü. Yağış nedeniyle bazı tarım alanlarını ve seraları su bastı. Alara Mahallesi'nde Alaraçayı'nı besleyen bazı derelerin taşması nedeniyle muz seraları ve portakal bahçeleri suyla doldu.

Serası suyla dolan Bülent Erdem, "Günlerdir fırtınayla uğraştık. Seralarımızın naylonları açıldı. Dün gece çok yağmur yağdı. Bu kadar yağmur beklemiyorduk. Sabah geldiğimizde seralarımızın su altında olduğunu gördük. Dereler taştı, seramızda su baskınından dolayı naylonlarda açılma oldu. Daha yeni gübrelerimizi sermiştik. Muzların dibi su altında. Yeni gıda ve kimya takviyeleri yapmamız gerekiyor. Yeni fidanlarımız zarar gördü" dedi.

Alara köyünde 15 dönüm serası bulunan Mehmet Akıncı ise 2 gündür yağmur nedeniyle ürünlerinde hasar meydana geldiğini anlattı.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

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