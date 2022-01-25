Türkiye Önce fotoğraf çekildiler sonra kardan adamı çaldılar! Akılalmaz olay...

Önce fotoğraf çekildiler sonra kardan adamı çaldılar! Akılalmaz olay...

Türkiye

Önce fotoğraf çekildiler sonra kardan adamı çaldılar! Akılalmaz olay...

Denizli'de üç genç bir arabanın üzerindeki kardan adamla önce fotoğraf çekildi daha sonra kardan adamı da alarak kayıplara karıştılar. İzlediği görüntülerde kardan adamının çalındığı gören vatandaş, sosyal medyadan o anları paylaşarak gülümsetti.

25 Ocak 2022, Salı 09:51 Son Güncelleme:
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Denizli’de yaşayan Hasan Alp Demirci, kar yağışının ardından çocuklarıyla beraber yaptığı kardan adamı evinin önündeki arabanın üzerine yerleştirdi. Burada bir süre kardan adamı süslemeyle uğraşan Demirci, ardından havanın karamasıyla beraber eve geçti. Ertesi gün sabah saatlerinde telefonuyla güvenlik kamerasına baktığı sırada kardan adamı göremeyen Demirci, görüntüleri incelemeye başladı. Telefonla yavaş yavaş kayıtları izleyen Demirci, bir kişinin kardan adamla fotoğraf çektirdikten sonra kucaklayıp götürdüğünü görünce gülümsemeye başladı. Dışarıya çıktığında kardan adamdan sadece geriye burnunu bulan Demirci, sosyal medyadan paylaşım yaparak kardan adamı aramaya başladı.


Çocukların eğlenmesi için kardan adamı yaptıklarını belirten Demirci, “Denizli’ye cumartesi günü kar yağdı. Çok nadiren kar yağdığı için çocuklarımızda hasret kalıyor. Kar yağdığı zaman çocuklarımla parkta küçük bir kardan adam yaptık. Sonra kardan adamı dağıtmasınlar diye evimizin önüne getirdik. Kardan adamı aracın üstüne koyduk. Çocuklar o şekilde eğlesinler diye. Sonra sabah kardan adamı kontrol ederken kardan adamın yerinde olmadığını gördük. Görüntüleri incelediğimde kardan adamı götürdüklerini gördüm. Çocuklar tabi kardan adamı görmeyince kırıldı. Kardan adamı alanlar ilk başta fotoğraf çekiliyor. Sonra galiba çok beğeniyorlar bırakamıyorlar. Daha sonra kucaklayıp götürüyorlar. Karlar gündüz olduğu için erimeye de başladı. Çalınan kardan adamdan geriye sadece burnu kaldı. Eğer kar yağarsa burnu tekrar kullanacağız” ifadelerini kullandı.

İHA


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