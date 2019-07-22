Önce tanıştı sonra bıçakladı!

Olay Yıldırım'a Hacıseyfettin Mahallesi Karadavut Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zahit Y, uzun zamandır aşık olduğu H.N'nin iş yerine geldi. Bir süre burada tartışan ikiliden Zahit Y, üzerindeki bıçakla kadını bıçaklamaya başladı. H.N'yi 2 yerinden bıçaklayan Zahit Y, daha sonra aynı bıçakla kendini karın boşluğundan yaraladı.

İddiaya göre, Zahit Y., Hülya N.'nin tuhafiye dükkanına gitti. Zahit Y., Hülya N.'ye arkadaşlık teklifi etti. Hülya N. ise reddetti. Bunun üzerine ikili tartışmaya başladı. Zahit Y. yanında getirdiği bıçak ile Hülya N.'yi 3 yerinden bıçaklayarak, yaraladı. Ardından da bıçağı karnına saplayarak, intihar girişiminde bulundu.

DHA-İHA