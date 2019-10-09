Türk moda endüstrisini dünyaya tanıtmayı amaçlayan Mercedes-Benz Fashion Week, Zorlu PSM'de dün başladı.

'İstanbul modanın başkenti olabilir'

Dört gün sürecek olan organizasyonun açılışı, Natalie Kolyozyan'ın 'Saturday Night or Sunday Morning?' defilesi ile yapıldı. Devamında Önder Özkan ve Raşit Bağzıbağlı'nın defileleri gerçekleşti. İHKİP Yönetim Kurulu üyesi Nejdet Ayaydın yaptığı açıklamada İstanbul'un gelecekte moda başkentlerinden biri olacağını ifade ederek, 'Bunu henüz diğer moda haftalarıyla mukayese demeyiz ama 5-6 yıl sonra İstanbul modanın başkenti olabilir' dedi.

(Natalie Kolyozyan defilesi)

İlk gün defile düzenleyen Önder Özkan'ın tasarımları kadar gözlük detaylı ilginç makyaj uygulaması da dikkat çekti.

(Önder Özkan defilesi)

Behlül Aydın/ Hürriyet