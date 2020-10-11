Ondokuz Mayıs Üniversitesi 90 sözleşmeli hemşire alıyor
Samsun 19 Mayıs Üniversitesi 90 sözleşmeli hemşire alımı yapacağını duyurdu. 19 Mayıs Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alımında, Samsun il ve ilçelerindeki Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne bağlı birimlerde istihdam edilecek hemşire ilanı için 2018 KPSSP3 puan sıralaması esas alınacak. İlana başvuru süresi "ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde" olarak açıklandı.
11 Ekim 2020, Pazar 16:24 Son Güncelleme:
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Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin B fıkrasına göre Samsun il ve ilçelerindeki Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi’ne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 2018 KPSSP3 puan sıralaması esas alınmak suretiyle toplam 90 (doksan) adet sözleşmeli personel (Hemşire) alınacağı açıklandı.