Ondokuz Mayıs Üniversitesi 90 sözleşmeli hemşire alıyor

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin B fıkrasına göre Samsun il ve ilçelerindeki Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi’ne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 2018 KPSSP3 puan sıralaması esas alınmak suretiyle toplam 90 (doksan) adet sözleşmeli personel (Hemşire) alınacağı açıklandı.