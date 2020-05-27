OnePlus bütçe dostu bir akıllı telefon piyasaya sürebilir

OnePlus, son yıllarda uyguladığı yüksek fiyat politikasıyla nedeniyle sıkça konuşulan markalar arasında yer alıyor. Hatta OnePlus yakın zamanda ülkemizde de iki modelini satışa çıkardı. Ancak resmi Türkiye garantili olduğu iddası hakkında bir açıklama gelmedi. O yüzden bu konu hakkında kesin konuşamıyoruz.

Konumuza dönecek olursak şirket, OnePlus 8 Pro modeli için belirlediği satış fiyatıyla Samsung Galaxy S20 ailesi gibi serilerle yarışacak bir politika uygulanması, firmanın sevenleri tarafından eleştirilmesine de sebep olmuştu.

CEO Pete Lau da kendisiyle yapılan bir röportaj esnasında bütçe dostu yeni bir OnePlus modelinin yolda olduğunu söyledi. Lau, bütçe dostu üründe OnePlus kalitesinin standartlarından taviz vermeyeceklerini bu sayede de hem üst hem de orta segmentte tüketicileri mutlu edeceklerini belirtti.

Nisan ayı sonlarında ortaya atılan bir iddiaya göre bahsedilen bu modelin adının OnePlus Z olması bekleniyor. Söylentilere göre bu telefon Qualcomm Snapdragon 765 5G ya da MediaTek Dimensity 5G işlemci, 6.4 inç AMOLED ekran, 8 GB RAM ve 4000 mAh batarya ile gelecek.

Bütçe dostu OnePlus modelinin yurt dışı satış fiyatının ise 400 doların altında olacağı iddia ediliyor.







