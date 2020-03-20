Online corona virüs risk testi yayında

Corona virüsü salgını dünya genelinde sürüyor. Türkiye’de vaka sayısı 359’a, ölü sayısı dörde yükseldi. Hızlı tanı kitiyle yapılacak testleri bugün uygulamaya sokan Sağlık Bakanlığı bir de online test uygulamaya soktu.

Sağlık Bakanlığı tarafından açılan sistemle vatandaşlar evlerinden çıkmadan corona virüs risklerini sorgulayabilecek. İnternet üzerinden yapılan testle sorulan sorulara yanıt vermek yeterli. Yanıtlara göre "Corona virüsle karşılaşmış olma ihtimaliniz düşüktür" ya da "Sağlık durumunuzun yakından değerlendirilmesi için lütfen maskenizi takarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz" uyarısında bulunuluyor.

Günlük başvuru limiti

Kimlik numarasıyla girilen girilen sitede yoğunluğu önlemek için bir vatandaşın bir günde en fazla 5 başvuru yapma hakkı bulunuyor. Test başlamadan önce “Sonuçlar sadece öneri niteliği taşımaktadır ve nihai bir sonuç/kesinlik içermemektedir, tavsiye niteliğindedir” diye de bir uyarı yapılıyor.

Teste katılmak için tıklayın: koronaonlem.saglik.gov.tr

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