ABD’de Miami Üniversite’sinde görevli bulunan İş Analitiği dersi profesörü Jhon Peng Zhang, öğrencilerine ders anlatmaya Zoom üzerinden devam ediyordu. Profesör Zhang, yine online derslerinden birini gerçekleştirirken derse katılım sağlayan öğrencilerden biri profesörün porno sitesi yer imini fark edip ekran görüntüsü aldı. Ders anlatmaya devam eden Zhang’in paylaştığı ekranın videosunu çeken öğrenciler daha sonra söz konusu videoyu TikTok’ta paylaştı. Zhang’in ders anlatmaya devam ederken çekilen videosu kısa sürede 800 binden fazla kez izlendi.

Profesör Zhang’in söz konusu videosu TikTok’ta hızlı bir şekilde yayılmaya devam ederken, Zhang aynı akşam online ders anlatmaya devam etti. Kısa sürede yüzbinlerce kişinin izlediği video daha sonra popüler sosyal medya sayfalarına taşınınca izlenme sayısı milyonlara ulaştı.

Sosyal medya sayfalarında da hızlı bir şekilde yayılan videoyu Zhang de fark etti. Ertesi gün ders anlatmaya devam eden profesör öğrencilerinden özür diledi. Ancak profesör birkaç sınıfa daha ders anlattıktan sonra İş Analitiği dersleri dahil olmak üzere hiçbir dersi anlatmamaya başladı.

Profesör Zhang’in derslere neden katılmadığı ise açıklanan yeni ders müfredatlarında ortaya çıkıt. Derslerin ve profesörlerin açıklandığı müfredat listesinde Zhang’in yer almadığı belli oldu. Miami Üniversitesi, İş Analitiği derslerine Zoom yerine Blackboard Learn üzerinden devam etmeye başladı. Bunun dışında üniversite Zhang’in işten çıkarılması hakkında ise açıklama yapmamıştı.

Ancak daha sonra ise Miami Üniversitesi’nin yaptığı bir açıklamada, uygunsuz davranışlar ve cinsel tacizle ilgili soruşturmalarda üniversitenin katı davrandığı ve bu nedenle olayın üniversite yönetimi tarafından araştırıldığı belirtildi.

Profesör Jhang’in söz konusu video sebebiyle üniversitedeki işine son verilmesi sonrasında öğrenciler kendilerini suçlu hissettiler. Miami Üniversitesi’nde işletme bölümünde birinci sınıf öğrencisi olan Ethan Hartz açıklamasında videonun ilk başlarda komik olduğunu düşündüğünü belirtti. Ancak Hartz, Zhang’in görevine son verilmesinin ardından kendisini suçlu hissettiğini söyledi.

Başka bir öğrenci Jade Jhonson ise, arkadaşlarını daha önce uyardığını ve profesörün bu sebeple işten atılabileceğini onlara söylediğini aktardı. Zhang’ın yasa dışı bir şey yapmadığını dile getiren Jhonson bu sebeple profesörün işine son verilmesinin aşırı bir yaklaşım olduğunu belirtti.