'Online eğitim ciddiye alınmalı'
Uzmanlar, online eğitim konusunda asıl sorunun veli ve öğrencilerin bu eğitimi ne kadar ciddiye alacakları konusunda yaşanabileceğine dikkat çekti.
21 Mart 2020, Cumartesi 07:01 Son Güncelleme:
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Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, veli ve öğrencileri sanal eğitime hazırlamak için medyaya, Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) ve özellikle okullara ve öğretmenlere büyük iş düşeceğini belirtti. Yılmaz, konuyla ilgili şunları söyledi: “Medya eğitimin aksamaması için yapacağı yayınlara sanal eğitimin önemine dikkat çekmeli. MEB, veli ve öğrencilerden beklentilere yönelik bilgilendirmeler yapmalı. Okullar ve öğretmenler, veli ve öğrencileri ile iletişime geçerek öğrencilerini yapılan eğitim sonucunda ölçme değerlendirme yapılacağı açıklanırsa yeni sistemin öğrenciler üzerinde yaptırım gücü artacak.”
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