'Online eğitim ciddiye alınmalı'

Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, veli ve öğrencileri sanal eğitime hazırlamak için medyaya, Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) ve özellikle okullara ve öğretmenlere büyük iş düşeceğini belirtti. Yılmaz, konuyla ilgili şunları söyledi: “Medya eğitimin aksamaması için yapacağı yayınlara sanal eğitimin önemine dikkat çekmeli. MEB, veli ve öğrencilerden beklentilere yönelik bilgilendirmeler yapmalı. Okullar ve öğretmenler, veli ve öğrencileri ile iletişime geçerek öğrencilerini yapılan eğitim sonucunda ölçme değerlendirme yapılacağı açıklanırsa yeni sistemin öğrenciler üzerinde yaptırım gücü artacak.”

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