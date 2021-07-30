Magazin Onur Akay, fenalaşarak hastanelik olan Tuğba Özay'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Onur Akay, fenalaşarak hastanelik olan Tuğba Özay'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Magazin

Onur Akay, fenalaşarak hastanelik olan Tuğba Özay'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Tuğba Özay, Antalya’da çıkan yangınla alakalı sosyal medya sayfasından göz yaşları içinde yardım istemiş ve büyük bir korku yaşayan Tuğba Özay, Hastanelik olmuştu. Özay’ın çiftliği ve sağlık durumuyla alakalı yeni bilgiyi Onur Akay verdi.

30 Temmuz 2021, Cuma 14:28 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, yakın dostu Tuğba Özay'ın sağlık durumu ve çiftliği ile ilgili yeni bilgiler verdi. Özay'ın çiftliğinin Manavgat Poyraz Çiftliği olduğunu ifade eden Akay, "Tuğba Özay'ın Manavgat Poyraz Çiftliği'nde hiçbir sıkıntı yok. Yakınlarına kadar gelen yangına müdahale edilmiş. Güvenlik güçleri olay yerine insanların girmesine izin vermediğinden, Tuğba Özay da bilgi alamayınca sinir krizi geçirdi. Ancak Tuğba'nın sağlık durumu şu an çok iyi ve annesinin yanında dinleniyor. Yangınlar devam ediyor ve içimiz yanıyor. Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun." açıklamasını yaptı.

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
30 Temmuz 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
Aşı olmayana tek çare kısıtlama!
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Tükenmiş sporcular
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Adana-Çeşme farkı
Uğur Alkapar
Öner Döşer
26 Temmuz haftasına astrolojik bakış: Finansal konularda dikkatli olun!
Öner Döşer
Hande Kazanova
26 Temmuz haftası burçlar
Hande Kazanova
Suna Akyıldız
Ajda Pekkan belgeseli geliyor
Suna Akyıldız
Funda Duru
Yeryüzünden notlar: Çocuklarınıza 'Barbie bebek gibisin' demek yerine 'Güneş gibi pırıl pırılsın' deyin
Funda Duru
Gökçen Erdoğan
Hamilelikte seks
Gökçen Erdoğan
Elif Demirtaş Bilir
Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Masumlar Apartmanı” açıklaması içimizi ferahlattı
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Nurdan Büyükak bir ayda 10 kilo verdi