Onur Akay, fenalaşarak hastanelik olan Tuğba Özay'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Tuğba Özay, Antalya’da çıkan yangınla alakalı sosyal medya sayfasından göz yaşları içinde yardım istemiş ve büyük bir korku yaşayan Tuğba Özay, Hastanelik olmuştu. Özay’ın çiftliği ve sağlık durumuyla alakalı yeni bilgiyi Onur Akay verdi.
30 Temmuz 2021, Cuma 14:28 Son Güncelleme:
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Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, yakın dostu Tuğba Özay'ın sağlık durumu ve çiftliği ile ilgili yeni bilgiler verdi. Özay'ın çiftliğinin Manavgat Poyraz Çiftliği olduğunu ifade eden Akay, "Tuğba Özay'ın Manavgat Poyraz Çiftliği'nde hiçbir sıkıntı yok. Yakınlarına kadar gelen yangına müdahale edilmiş. Güvenlik güçleri olay yerine insanların girmesine izin vermediğinden, Tuğba Özay da bilgi alamayınca sinir krizi geçirdi. Ancak Tuğba'nın sağlık durumu şu an çok iyi ve annesinin yanında dinleniyor. Yangınlar devam ediyor ve içimiz yanıyor. Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun." açıklamasını yaptı.
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