Çok sayıda şarkının söz yazarı müzisyen Şamil Benli’nin vefat ettiği öğrenildi. Acı haberi magazin camiasında ‘Felaket Tellalı’ lakabı ile ünlenen ses sanatçısı Onur Akay duyurdu.

Cenaze bilgilerini de duyuran Onur Akay, “Çok sayıda şarkıda imzası olan söz yazarı ve ritim saz sanatçısı Şamil Benli’yi maalesef dün kaybettik. Yıllarca İbrahim Tatlıses’in orkestrasında çalışmıştı. Şarkılarını Müslüm Gürses, Cengiz Kurtoğlu ve İbrahim Tatlıses gibi çok sayıda ünlü isim okumuştu. Yarimi Gelin Etmişler, Geç Kalmış Değilsin, Nerelere Gidem, Benden Bu Kadar ve Ağlıyor gibi şarkıları çok sevilen ünlü söz yazarımız, geçirdiği ameliyat sonrası yoğun bakıma kaldırılmıştı. Benli, maalesef hayata tutunamadı.

CENAZESİ BUGÜN

Cenazesi, bugün 18 Şubat 2019 Pazartesi öğle namazı sonrası Adana Asri Mezarlığı’na defnedilecektir. Mekânı cennet olsun.” dedi.