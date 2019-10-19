Onur Buldu kel oldu

Senaryosunu İbrahim Büyükak’ın yazdığı, yönetmenliğini Bedran Güzel’in üstlendiği komedi filmi ‘ Bayi Toplantısı’, başrol oyuncularından Onur Buldu’nun imajıyla çok konuşulacak.

20 yıl yaşlandı

İbrahim Büyükak, Doğu Demirkol ve Büşra Pekin ile başrolü paylaşan Onur Buldu rolü için saçlarını feda etti. Kafasının ortasını kazıyan oyuncu 20 yıl yaşlandı.





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