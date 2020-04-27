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Magazin Onur Buldu ve sevgilisi Duygu Koz sessizce evlendi

Onur Buldu ve sevgilisi Duygu Koz sessizce evlendi

Magazin

Onur Buldu ve sevgilisi Duygu Koz sessizce evlendi

Onur Buldu, eşi Duygu Koz’la çekilen karesini Instagram hesabına “Benim büyük gün ışığım” notuyla yükledi.

27 Nisan 2020, Pazartesi 11:43 Son Güncelleme:
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Güldür Güldür Show’un oyuncusu Onur Buldu, İngilizce öğretmeni sevgilisi Duygu Koz’la evlendi. Buldu ve Koz, 19 Nisan’da Beşiktaş Kültür Merkezi’nde yapmayı planladıkları nikâh törenlerini corona virüs salgını nedeniyle önceki gün ünlü oyuncunun Etiler’deki evinin bahçesinde yaptı. Buldu salgın nedeniyle nikâh törenine oyuncu arkadaşlarını da çağıramadı.


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