Onur Buldu ve sevgilisi Duygu Koz sessizce evlendi

Güldür Güldür Show’un oyuncusu Onur Buldu, İngilizce öğretmeni sevgilisi Duygu Koz’la evlendi. Buldu ve Koz, 19 Nisan’da Beşiktaş Kültür Merkezi’nde yapmayı planladıkları nikâh törenlerini corona virüs salgını nedeniyle önceki gün ünlü oyuncunun Etiler’deki evinin bahçesinde yaptı. Buldu salgın nedeniyle nikâh törenine oyuncu arkadaşlarını da çağıramadı.











