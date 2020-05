Söz, beste ve aranjesini yapan, tam bir müzik fabrikası olan sanatçı, haziran ayında yayınlayacağı ‘Beşinci Mevsim’ şarkısının tüm âşıkların kalplerine tercüman olabileceğini belirtti. Şu an korona virüs sebebiyle yayınlamadığı, video klip dahil tamamıyla hazır olan 3 şarkının daha beklediğini belirten sanatçı, sosyal medyada yazılarına devam edeceğini ve şu an bir kitap hazırladığını , çok yakında takipçileriyle paylaşacağını söyledi. ‘Ruhumdan dökülen her parçayı herkese aktaracağım’ diyerek çalışmalarına devam edeceğini belirtti.