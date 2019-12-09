Onur Tuna takipçilerini gözleriyle vurdu

Mucize Doktor dizisinin "Ferman" hocası Onur Tuna Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarıyla takipçilerini kendine hayran bırakıyor. Ünlü oyuncu son paylaşımında gözlerinin ön planda olduğu bir fotoğrafını "Yeşil ördek gibi daldım göllere" notuyla yayımladı.

Estetik iddialarıyla gündeme gelen sanatçıya hayranlarından "gözlerin lens mi? soruları geldi.

İşte o yorumlardan seçtiklerimiz:

- Gözlerin çok hoş.

- Sen düşürdün beni dilden dillere

- Gözlerine kurban olduğum.

- Sen gerçek olamazsın.

- Gözlerinin güzelliği.

- Gözlerine düştüm.

- Böyle bir yakışıklılık yok.

- Gözlerin deniz gibi.

- Gözler lens mi?

- Gözler muazzam, oyunculuk muazzam, mütevazılık akıyor her röportajdan da. Daha ne olsun.

Estetk iddialarıyla gündeme gelmişti

Geçtiğimiz günlerde estetik yaptırdığı iddiası ile gündeme gelen oyuncu Onur Tuna hakkında çıkan bu iddialara, 'Beni Sibirya kurduna da, patatese de benzetebilirler. Böyle şeyler benim için hiç sorun değil. Neremde estetik olacak? Burnum yamuk' cevabını vermişti.