Müge Dağıstanlı/ POSTA

Yönetmen Onur Ünlü (46) kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi, oyuncu Hazar Ergüçlü’yle olan ilişkisini POSTA’ya şöyle anlatmıştı:

“Aramızdaki yaş farkını gazetelerden öğrendim. İlişkim en önem verdiğim konulardan biri. İlk kez bir şeyin bitmemesiyle ilgileniyorum. Görünen o ki, Hazar bitmeyecek.”

'Evet' cevabını almış

İddialara göre; Onur Ünlü, Hazar Ergüçlü’ye evlilik teklif etmiş. ‘Evet’ cevabını da almış. Onur Ünlü geçen yaz Hazar Ergüçlü’nün ailesiyle de tanışmıştı.

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