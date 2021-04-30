Op. Dr. Çiğdem Karas anlattı: Kadınların korkulu rüyası endometriozis

“Endometriozis, üreme çağındaki kadınların yüzde 5-10’unu etkileyen ağrılı kronik bir hastalıktır” diyen Karas, şöyle devam etti:

Kadınlarda rahim iç dokusu (endometrium), adet döngüsü sırasında her ay kalınlaşıp gebeliğe hazırlık yapar. Gebelik olmadığında kanayarak, hücreleri vajina yoluyla dışarıya atar. Bu hücreler, vücutta sadece rahimde bulunur. Vücudun doğal dengesinin bozulmasıyla bu hücrelerin rahim dışında yer alması halinde, endometriozis hastalığı oluşur. Çocuk sahibi olmakta zorlanan kadınlarda, yüzde 40 oranında karşımıza çıkar. Belirti göstermeyebilir.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Çiğdem Karas

En sık, yumurtalıklarda görülür. Adet dönemlerinde şiddetli ağrı yaratır. Ağrının şiddetiyle, hastalığın derecesi arasında ilişki yoktur. Adet sancısı dışında, endometrioziste kronik kasık ve bel ağrıları da olabilir. Bu ağrılar, bacaklara doğru yayılabilir. Genellikle adet düzensizliği sık görülmez ancak endometrioziste en sık görülen tipik kanama düzensizliği, adet öncesi gelen kahverengi akıntılardır.

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