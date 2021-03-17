Burun estetiği yaptırmayı düşünen ve bu konuda araştırmalar yapan pek çok kişi, “burun derisinin sonucu etkileyebileceği” bilgisiyle karşılaşıyor. Kafaları karıştıran bu konunun detaylarını, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahı Op. Dr. Volkan Kahya anlattı: “Burun estetiği düşünen kişilerin birçoğunun genel isteği, yeni yapılacak burnun eskisinden daha küçük, zarif ve doğal görünümlü olmasıdır.

Bazıları da çok küçük, doğal görünümden uzak, havalı bir buruna sahip olmak ister. Bu isteklerin karşılanması için; uygulanan cerrahi teknikler ve cerrahın tecrübesinin yanında burnun boyutu, şekli ve deri kalınlığı da önemli bir yer tutar. Burun boyutu ve şekli belli bir dereceye kadar düzeltilebilir. Fakat burun derisine maalesef fazla müdahale edilemez. Özellikle çok kalın ve çok ince derili burunlar, istenen sonuca ulaşmak için sorun teşkil eder.”

CİLDİNİZ YAĞLI VE SİYAH NOKTALI MI?

Peki burun derisinin kalın mı, yoksa ince mi olduğu nasıl anlaşılır? Op. Dr. Volkan Kahya, cildin bu konuda bazı ipuçları verdiğini söylüyor: “Örneğin cildiniz çok yağlı ve siyah noktaları fazla ise burun derinizin kalın olma ihtimali yüksektir. Ayrıca cildinizdeki gözenekler çok belirginse, hatta portakal kabuğu görüntüsüne benziyorsa çok kalın derili bir cilde sahip olduğunuzdan söz edilebilir.

Burun derinizi işaret parmağınız ve baş parmağınızla üstten hafifçe tuttuğunuzda cildin altında bir katman daha hissediyorsanız ve eliniz yağlanıyorsa, bu da cildinizin kalın olduğunu gösterir. Son olarak burun kanatları etli ve yuvarlak görünüyorsa kalın ciltten söz edilebilir. Bu gibi ciltler medikal tedaviler ve lazer tedavileriyle bir nebze inceltilebilir. Fakat ince ve normal ciltli hastalara göre istedikleri sonuçlara ulaşmaları biraz daha zordur.”

ÇOK İNCE DERİ DE PROBLEMLİ

Kalın derili burunda ameliyat sonrası yeni şeklin biraz daha geç ortaya çıktığını belirten Op. Dr. Volkan Kahya, “Kalın derili kişilerde, ince derili hastalara göre burun hatları daha yuvarlak ve boyutlar biraz daha büyük olur. Ödemler 1-2 yıl içinde iner” diyor. Dr. Kahya, çok ince derili burunlar için de şunları söylüyor: “Çok ince derili hastalarda yağ tabakası olmadığı için ameliyat sırasında oluşabilen kemik ve kıkırdak düzensizlikleri, sonrasında belirginleşebilir. Ve bu durum hastayı rahatsız edebilir.”

DOKTORLA MUTLAKA KONUŞUN

Op. Dr. Volkan Kahya, derinin kalınlığı ne olursa olsun ameliyat öncesi hasta ile cerrahın bu konu hakkında mutlaka konuşmaları gerektiğinin altını çiziyor: “Burun derisi ister kalın olsun ister ince, estetik yaptırmayı düşünen kişi bu konuyu ve elde edilebilecek sonucu hekimiyle mutlaka çok iyi konuşmalı ve anlaşmaya varmalıdır. Yoksa ameliyat sonrasında istemediği sonuçlarla karşılaşabilir.”

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