Operasyonda yakalandılar, nasıl dilendiklerini anlattılar!

Adana’da Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri kent merkezindeki esnaf ve vatandaşlara broşürler dağıtarak dilencilik yapanlara karşı uyarıda bulundu. Kalabalık yerlerde, cami önlerinde vatandaşın duygularını sömüren dilencilere operasyon da düzenleyen zabıta ekipleri dilencileri suçüstü yakaladı.

Yakalanan dilenciler Zabıta Daire Başkanlığı’na getirilerek üst aramasından ve kimlik kontrolünden geçirildi. Aralarında Suriye uyruklu dilencilerin de bulunduğu 10 kişiye ekipler tarafından dilencilik yapmamaları konusunda uyarılarda bulunulurken dilencilerin üst aramasında bir şey çıkmaması dikkat çekti.

GÜNDE 200-400 TL KAZANIYOR

Günlük 200-400 TL arası para kazandığını söyleyen dilencilerden biri nasıl dilendiğini gülerek anlatırken, yakalanan kadın dilencilerden biri ise aile büyüklerine beddua ederek, “Bizleri büyüklerimiz böyle alıştırdı. Huylu huyundan vazgeçmiyor. Onlar da bizim gibi dileniyor. Osmaniye’den geliyoruz her gün otobüsle. Topladığımız 15-20 TL, o da yol parasına gidiyor her gün” diye konuştu.

Bir başka dilenci de dilenmeye mecbur olduğunu söyleyerek, "Şimdi sen beni bırak, ben 10 dakika sonra yine aynıyım. Ya istasyonda ya da akşam gel 5 buçuktan sonra büyük otogarda beni bulursun. Bana günlük 50 TL bir kişi versin, ben basar giderim. Ben diğerleri gibi 100 lira, 500 lira kazanayım demem. Benim evimin nafakası çıksın yeter" şeklinde konuştu.

'DİLENCİLİK MESLEK OLMASIN'

Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Denetim Şube Müdürü Berat Tarku ise konuyla ilgili açıklamada "Dilencilik meslek olmasın' sloganıyla halkımızı bilinçlendirmek için broşürler bastırdık. Zabıta ekiplerimiz bu konuyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında, okullarda, camilerde ve yayaların yoğun olduğu bölgelerde vatandaşlarımızı bilgilendirip dilenciliğin meslek haline gelmemesi için çalışmalar başlatıyoruz. Dilenciliğin bitmesindeki en etkin yolun vatandaşlarımızın duyarlı davranması ve bilinçlenmesi. Bu konu ile ilgili ekiplerimizde çok yoğun bir çaba harcıyor" dedi.



