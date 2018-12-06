İstanbul Esenyurt'ta 2016 yılında meydana gelen olayda iddiaya göre M.O. alt geçidi kullanan E.O.'ya tacizde bulunmuş genç kadın da refleks bir hareketle sapığın dilini koparmıştı.

Mahkemeye taşınan olayda bugün son karar verildi. Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık M.O. ile müşteki E.O. katılmazken, taraflar ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları hazır bulundu.

Duruşmada söz alan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve müşteki avukatları, savcılığın mütalaasına katılmadıklarını belirtti.

KIZLARI KARIŞTIRMIŞ!

Söz verilen sanık M.O.'nun avukatı da müvekkilinin kanser hastası olduğu için duruşmaya katılamadığını belirterek, mağdur ile müvekkilinin kız arkadaşının resmi karşılaştırıldığında birbirine benzediğinin görüleceğini söyledi.

Sanığın dili koptuktan sonra da saldırıya devam edildiğinin söylendiğini ancak bu durumun hayatın olağan akışına aykırı olduğunu anlatan avukat, müvekkilinin beraatini istedi.

4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme heyeti, sanık M.O.'yu 'cinsel davranışlarla vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesi' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmalardaki iyi halini dikkate alan mahkeme, cezayı 4 yıl 2 aya indirdi.

İDDİANAMEDEN

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Esenyurt'ta 14 Mart 2016'da alt geçitte bulunan otobüs durağında inen müşteki E.O.'yu, merdivenlere yöneldiği sırada sanık M.O.'nun öpmeye çalıştığı ve müştekinin ani bir refleksle sanığın dilini ısırdığı, sanığın müştekiyi taciz ettiği ve olay yerinden kaçtığı anlatılıyordu.

Sanık M.O. hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası talep ediliyordu.

AA