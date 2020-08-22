Tasarım açısından Oppo A91 ince (yalnızca 7,9 mm kalınlığında) ve hafif (172 g). Bu nedenle elinizde iyi hissettiriyor. Cam ve plastik birleşimi bir gövdeye sahip olan Oppo A91, orta segment telefona göre epey şık ve çekici bir görünüme sahip.

Ürünle birlikte verilen silikon kılıf ince olmasına rağmen onu koruyor. Ancak siz yine de telefonu düşürmemeye ve zarar gelmemesine özen gösterin.

Telefon, bir LCD ekrandan fark edilir derecede daha iyi kalite sunan 6.4 inç FHD+ AMOLED ekrana sahip. Kutudan çıkar çıkmaz ekranda bir ekran koruyucu olduğunu da göreceksiniz. Ön gövde Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor ama Oppo işi sağlama almak istemiş.

Arka kısım ise oldukça hoş ve parlak renkte. Burada aynı zamanda dörtlü kamera sistemi de yer alıyor. Parmak izleri bu telefonda belli oluyor mu derseniz? Evet, belli oluyor. Yağlı ve ıslak parmaklarınız için yanınızda mendil bulundurmanız şart.

Suya ve toza dayanıklılık gibi özellikleri orta segment telefonlarda pek görmediğimizden A91’de de böyle bir özellik ne yazık ki bulunmuyor.

Ekran 480ppi (inç başına piksel) ve 2400 x 1080 çözünürlüğe sahip olduğundan uygulamalar, web siteleri, oyunlar, fotoğraflar ve filmler harika görünüyor. Netflix ve YouTube’tan dizi, film izlemek için ideal.

Parlak güneş ışığı altında telefonun ekranında bulunanları görme ve ekranı kullanma noktasında da herhangi bir sıkıntı yok. Siyah renk derinliği de yerinde.

Üstte küçük bir gözyaşı damlası çentiği var ki bu sizi neredeyse hiç engellemiyor. Aslında yüzde 90,7 ekran / kasa oranına sahip. Bu da bu fiyattaki bir cihaz için oldukça etkileyici.

Oppo A91, birçok yönden iPhone'larda çalışan Apple iOS'a benzeyen Android 9'un üstünde colorOS kullanıcı arayüzüyle yola devam ediyor.

Dolayısıyla, daha önce bir iPhone kullandıysanız, kamera uygulaması ve ayarlar da dahil olmak üzere burada size tanıdık gelecek çok şey bulacaksınız. Buna ek olarak telefonun Android 10 ve ColorOS 7 güncellemesi alması da bekleniyor.

Kulaklıklarını bir kabloyla telefonla bağlamak isteyenler için bir de kulaklık jakı var.

Performans tarafında telefon, 8GB RAM, 128 GB depolama alanı ve MediaTek Helio P70 işlemciden güç alıyor. Bunlar muhtemelen sizin için ilk başta çok bir şey ifade etmeyecek ya da düşük performans gibi gelebilir. Ancak bu ikili cihazın kilidini veya bir uygulamayı açmak, sayfalar, menü ve kamera arasında gezinmek ya da oyun oynamak için son derece yeterli. Yüksek teknik donanım isteyen oyunlarda grafik kalitesinden ve hızdan biraz ödün vermek gerekse de, genel olarak oyun deneyimi akıcı.

Bu arada microSD kart yuvası sayesinde depolama alanını daha da artırabilirsiniz.

Bu fiyattaki bir telefonda etkileyici olan şey, yüz kilidi ve ekran içi parmak izi okuyucusunun hızlı bir şekilde çalışması.

Oppo A91’in arkasında dört lensli kamera bulunuyor. Aslında düşük ışıkta daha net görüntüler ve etkileyici sonuçlar sağlayan 4'ü 1 arada piksel kombinasyonunu kullanıyor.

Ana kamera 48 MP çözünürlük, f/1.8 diyafram, faz algılamalı otomatik odak gibi özelliklere sahip. Bunun yanında 8 MP, f/2.3 diyafram açıklıklı ultra geniş açılı kamera var. Aynı zamanda iki adet 2 MP çözünürlüklü kamera var, bunlardan bir tanesi monokrom lens, diğeri ise derinlik sensörü.

Ultra geniş lens, karelerinize daha da fazla sığması için 119 derecelik bir görüş alanı sağlıyor.

Kamera farklı sahne ve durumlarda kullanmak için oldukça yetenekli. Görüntülerin kalitesi fiyat segmentine göre keskin ve doğru renklerle oldukça iyi.

A91, fotoğraf çekerken çerçevede ne olduğunu da tanıyabiliyor ve algıladığına göre görüntüyü optimize edebiliyor.

Örneğin, kamerayı kedi veya köpeğe yönelttiğimizi bilip, ekranda köpek yavrusu yazıyordu.

Aynı şeyi diğer nesneler için yapabilir. Mavi gökyüzü, çimen, gün batımı ve deniz gibi...

Nesnelere gerçekten çok yaklaşmak ve onları fotoğraflamak için güzelleştirme ve makro modu ekleyen bir portre modu da var.

Önde 16 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunuyor. Bu kamera gerek yeterli ışıkta gerek düşük ışıkta makul sonuçlar üretiyor. Düşük ışıkta gürültü etkisi fazla.

Güzelleştirme algoritması iyileştirildi. Cildinizi pürüzsüzleştirebilir, lekeleri giderebilir ve hatta yüzünüzün daha ince görünmesini sağlayabilir. Bu özellik, özçekimleri ‘pürüzsüz bir ciltle’ yapmak için mükemmel olsa da bu tarz araçları doğallığı bozduğu için pek çok kişi tercih etmiyor.

Video çekerken, iyi bir görüntü için sabitleme de var. Ancak en fazla FHD çekim yapabiliyor. Çünkü 4K seçeneği burada yok.

Oppo A91’in kamerası hayal kırıklığına uğratmayacak kalite ve çok yönlülük sunuyor.

Peki pil ne durumda? 4.025mAh bataryaya sahip A91, bir günü rahatlıkla çıkaratabilir. Aslında kullanımınıza bağlı olarak tek şajla iki günü de çıkartabilirisiniz. Tabi son dediğim hafif ve orta kullanımla için geçerli.

Ayrıca VOOC 3.0 hızlı şarj özelliğine sahip. Böylece 5 dakikada yüzde 11 ve 30 dakikada yüzde 52 şarj elde edebilirsiniz. Şarjınız azaldığında ve dışarı çıkmanız gerektiğinde oldukça kullanışlı.

Hoparlör konusunda müzik veya sesli kitap dinlerken düşük ses seviyesi bazıları için sinir bozucu olabilir. En yüksek seste bile, diğer cihazlar kadar gürültü yoktu. Yine de ses çıkışı, sosyal medya veya YouTube videolarını izlerken yeterli. Müziğinizi geliştirmek istiyorsanız, farklı çözümlere bakmalısınız.

Sonuca bağlayacak olursam

Oppo A91, amiral gemisi görünümüne sahip ve premium fiyat etiketi olmadan birinci sınıf bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Tasarım ve malzeme kalitesi açısından iyi olan cepte fazla ağırlık da yapmıyor. OLED ekranı çok parlak değil ama yeterli görüş sunuyor.

Performansı günlük işler için olduka yeterli, pili ise bir günü rahatlıkla çıkarıyor. VOOC 3.0 hızlı şarj teknolojisi de anlık şarj ihtiyacınızı gidermede size yardımcı oluyor. Kamera konusu ise mekan ve ışık koşullarına göre değişiklik gösteriyor. Kısaca Oppo A91, güçlü ve iyi tasarlanmış bir pakette sizleri raflarda bekliyor.

Oppo A91’in 128GB’lık modeline 3670 TL’ye sahip olabilirsiniz.





Artıları

Dikkat çeken tasarım

Etkileyici ekran

Kaliteli ve çok yönlü kamera sistemi

Harika pil ömrü





Eksileri

4K video yok

Kulaklıklardan gelen ses seviyesi daha iyi olabilir



