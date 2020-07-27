Oppo A91 modelinin Türkiye fiyatı belli oldu

48 MP ultra geniş açılı makro dörtlü kamera ile donatılan Oppo A91, şık tasarımının yanı sıra profesyonel fotoğrafçılık deneyimi sunuyor. Düz ve pürüzsüz hissi yaratarak elinize rahatça oturan akıllı telefon dikkat çekici inceliği ve tüy kadar hafifliği ile dikkatleri üzerine topluyor.

Oppo A91'de dörtlü kamera düzenlemesi bulunuyor. Çok yüksek çözünürlük ve ışığa duyarlılık sunan A91 ile gece veya gündüz istediğiniz ayrıntıları çekebilmeniz mümkün. Ultra geniş açılı makro lens ayrıntılı, neredeyse sanat eseri niteliğinde fotoğraflar çekebilmenize olanak sağlıyor. Ayrıca Oppo A91'de ön ve arka kameralar tarafından desteklenen yapay zeka güzelleştirme teknolojisi ile daha doğal ve mükemmel portreler çekebilirsiniz. 137 yüz veri noktasına dayanan güzelleştirme efekti bir grup fotoğrafında 4 kişiye kadar kişisel güzelleştirme yapmanıza olanak sağlıyor. Elektronik Görüntü Stabilizasyon özelliği ve sallanmaya karşı iç jiroskop özelliği bulunan A91, görüntüde titreme, sallanma olmayan mükemmel video performansları sunuyor. Hareketli ve sallantılı koşullarda Oppo A91 ile çekilen videolarda net, temiz ve istikrarlı görüntüler elde ediliyor.

Oppo A91'de ayrıca gizli parmak izli kilit açma özelliği bulunuyor. Işığa duyarlı Ekran İçi Parmak İzi 3.0 uygulamasıyla telefonunuzu 0,32 saniye gibi daha hızlı ve güvenli bir şekilde açabilirsiniz. Yeni ekran içi parmak izi sensörü gerçek parmakla sahte olanı ayırt ederek telefonunuz için daha iyi bir koruma sağlıyor.

Oppo A91'in Türkiye'de tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 4099 TL.