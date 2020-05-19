Oppo, Avrupa pazarı için Vodafone ile ortaklık kuracak

Oppo, Avrupa pazarındaki yerini sağlamlaştırmak ve geliştirmek için çalışmalar yapıyor. Oppo, BBK Holding'in altında bulunuyor. Şirket de akıllı telefonlarını Avrupa pazarına getirmek için Vodafone ile iş birliğine gittiklerini açıkladı.

Mayıs ayında başlayan anlaşmayla birlikte Oppo’nun sadece 5G destekli üst segment telefonları değil, fiyat/performans odaklı modelleri de Birleşik Krallık, Almanya, Hollanda, Türkiye, İspanya, Portekiz, Romanya gibi ülkelerde satılacak.

Vodafone, geçtiğimiz yıl Huawei ve ABD arasındaki yaşanan sorunlardan sonra Huawei donanımlarını Birleşik Krallık’taki 5G ağlarından çekmişti. İngiliz operatör, bundan sonra Oppo cihazlarıyla 5G yarışındaki yerini alacak.

Oppo, Avrupa’daki ilk 5G telefonu çıkaran şirketlerden biri. Araştırma şirketi Canalys’e göre Oppo, Avrupa’daki %2’lik pazar payıyla beşinci sırada bulunuyor.