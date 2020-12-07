Oppo, arka kamera modülü çıkarılabilen bir akıllı telefon modeli için patent aldı. Söz konusu tasarım ile kullanıcıların, arka kamera modülünü telefondan ayırarak nesnelerine yöneltebilecekleri ve o şekilde çekim yapabilecekleri ifade edildi.

Patent başvuru dosyasından ortaya çıkan tasarım görsellerine göre, kamera modülü bünyesinde, iki adet kamera lensi ve USB Type-C, NFC, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantı seçenekleri yer alıyor. Yine kamera modülünde yer alan lityum-iyon pil ise telefondan uzak fotoğraf çekimlerinde arka kamera kurulumunun gücünü koruyor.

Oppo tarafından geliştirilen çıkarılabilen kamera tasarımının patent aşamasında olduğunu belirtelim. Dolayısıyla şirketin, bu tasarımı son tüketicilerin beğenisine sunup sunmayacağı belli değil.



























