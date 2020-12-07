Oppo, çıkarılabilen arka kamera modülüne sahip bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor
Oppo, arka kamera modülü çıkarılabilen bir akıllı telefon modeli üzerinde çalışıyor. Çıkarılabilen arka kamera modülü sayesinde kullanıcıların, telefona bakmak zorunda kalmadan selfie’ler çekebileceği ve ön kameraya yer verme zorunluluğu olmaması nedeniyle, ekran-gövde oranının artırılabileceği belirtildi.
07 Aralık 2020, Pazartesi 13:05 Son Güncelleme:
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Oppo, arka kamera modülü çıkarılabilen bir akıllı telefon modeli için patent aldı. Söz konusu tasarım ile kullanıcıların, arka kamera modülünü telefondan ayırarak nesnelerine yöneltebilecekleri ve o şekilde çekim yapabilecekleri ifade edildi.
Patent başvuru dosyasından ortaya çıkan tasarım görsellerine göre, kamera modülü bünyesinde, iki adet kamera lensi ve USB Type-C, NFC, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantı seçenekleri yer alıyor. Yine kamera modülünde yer alan lityum-iyon pil ise telefondan uzak fotoğraf çekimlerinde arka kamera kurulumunun gücünü koruyor.
Oppo tarafından geliştirilen çıkarılabilen kamera tasarımının patent aşamasında olduğunu belirtelim. Dolayısıyla şirketin, bu tasarımı son tüketicilerin beğenisine sunup sunmayacağı belli değil.