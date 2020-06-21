Oppo Enco W31 inceleme - Uygun fiyatlı kablosuz kulaklık

Gerçek kablosuz kulaklı satın almak için iyi bir zaman, çünkü bu dönemde pek çok akıllı telefon üreticisi uygun fiyatlı kablosuz kulaklıklarını piyasaya sunuyor. Bunların çoğu Apple AirPods'lara daha ucuz alternatifler olmayı amaçlıyor.

Oppo Enco W31 de bu kulaklıklardan biri. Rakipleriyle neredeyse eşit derecede iyi bir kablosuz kulaklık pazarda nasıl çekici olabilir? Yeni tasarım? Peki bu alıcılar için yeterli mi? Oppo'nun ürün ekibi bunun yeterli olmadığını biliyordu ve bu nedenle tüm alanlarda çalıştı ve tüketicilerden gelen geri bildirimlerden öğrendi.

Realme Buds Air ve Mi True Wireless Earphones 2'ye rakip olarak gelen Oppo Enco W31’i sizler için detaylı bir şekilde inceledik.

Tasarım

Enco W31 ve Enco Free arasındaki farkı ilk bakışta anlayabilirsiniz. Enco W31, birçok kulakiçi kulaklıktan farklı. Mat renkte yuvarlak bir şarj çantasında geliyorlar. Bu kulaklıklara baktığımda ilk düşündüğüm şey “Hmm, bunlar tanıdık değil mi?” sorusu oldu. Enco W31 bana aslında AirPods Pro'yu hatırlattı, ama yakından baktığınızda tabi ki de farkı olduğunu anlıyorsunuz. Yine de, bu kulaklıklar Apple'ınki kadar premium görünüyor ve gerçekten hafifler.

Kutu küçük bir çakıl taşı gibi görünüyor ve her tarafta yumuşak dokunuşlu kaplamaya sahip. Kutunun çakıl taşından ilham alan tasarımı, Mi True Wireless Earphones 2 veya Realme Buds Air gibi kolayca ceplerde taşımayı kolaylaştırıyor. Toplam 15 saatlik pil ömrüne rağmen oldukça hafif.

Kapağı açtığınızda, manyetik şarj yuvalarına oturmuş iki adet kulaklıkla karşılaşacaksınız. Batarya ve bağlantı durumu için bir eşleştirme düğmesi ve LED göstergesi de var. Kulakiçi kulaklıkların çıkarılması ve takılması oldukça kolay.

Oppo, farklı kulak boyutlarına uyacak şekilde kutuya birkaç farklı boyutta kulak ucu eklemesi de yapmış ki bu akıllıca bir hareket. Varsayılan kulak uçlarını kullandım, oldukça rahat ve güvenilirler. Başımı sert bir şekilde salladığımda bile hareket etmediler ya da yerinden çıkmadılar.

Bu kulakiçi kulaklıkların aktif gürültü iptali özelliği yok. Ancak kulak içi tasarımı bazı dış seslerin engellenmesine yardımcı oluyor. Suya ve toza dayanıklılık açısından, Enco W31, IP54 derecesiyle önceki modele göre daha iyi. Bu nedenle spor yaparken daha rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Enco Free toz geçirmezlik derecesine sahip değildi.

Enco W31 üzerindeki kontroller oldukça basit ve hatırlanması kolay. Bu modelin de tıpkı Enco Free gibi ses seviyesi kontrolünün üzerinde olmasını isterdim. Bunun dışında OPPO tüm gerekli kontrollerin orada olduğundan emin; üç kez dokunmak sesli asistanı etkinleştiriyor ve iki kez dokunduğunuzda bir aramayı cevaplayabilir ya da bitirebilirsiniz. Ses modları arasında geçiş yapmak isterseniz parçaları değiştirmek için sağ ve sol kulaklığa çift tıklayabilirsiniz.

Sol kulaklığı bağımsız olarak kullanmama izin vermeyen Jabra Elite 75t modelinin aksine, Enco W31’de bu sorun yok. Yine de kulağınızda bir kulaklık takılıyken müzik dinleyebiliyorsunuz. Kulaklıklardan birini çıkardığınızda müziğiniz otomatik olarak çalıyor / duraklıyor. Ancak, her iki kulaklığı da çıkarıp tekrar takarsam müzik otomatik olarak devam etmiyor.

Enco W31 ayrıca binaural ses iletimi ile birlikte geliyor. Bluetooth 5.0 yongası kullanarak, düşük gecikme deneyimi için ses sinyalleri her iki kulağa aynı anda iletiliyor. OPPO ayrıca gecikmeyi azaltmak için uyarlanabilir bir anti-parazit teknolojisine sahip olduğunu iddia ediyor. Pek çok durumda test edip, hiç ses gecikmesi yaşamadığım için Oppo’nun bu sözlerine destek veriyorum.

Oppo marka bir akıllı telefonunuz varsa, Hızlı Eşleştirme modu etkinleşiyor. Kulaklığın kapağını her açtığınızda, Oppo akıllı telefonunuz hem kulak içi kulaklıkların hem de kılıfın pil durumunu gösteriyor.

Bluetooth 5.0 ile, cihaz bağlantısı kaya gibi sağlam ve yan odada olsanız bile bağlantı kaybı olmuyor.

Ses performansı

Tasarım ve kontroller önemli faktörler olsa da, ses kalitesi pek çok kişi için listenin ilk sırasında yer alıyor. Oppo Enco W31, özellikle bas modunda ses söz konusu olduğunda hayal kırıklığına uğratmıyor. Ses modları arasında geçiş yapmanızı sağlayan sol kulaklıktan bahsetmiştim. Burada iki farklı ses modu var: Dengeli ve bas modu.

Ben bas modunu tercih ediyorum çünkü gerçekten tuhaf ve zorlayıcı değil. Yüksek hacimlerde ses çatlamıyor, kulak zarlarınızı tahrip etmek gibi bir nihai hedefiniz yoksa maksimum ses yüksekliğinde müzik dinlemenizi pek önermiyorum. Dengeli mod iyi, ama ben daha çok diğer modda kalmayı tercih ettim. Bununla birlikte, yüksek frekanslar geliştirilebilir, uzun süre müzik dinlediğinizde rahatsız edici olabilir.

Kulaklıkların Bluetooth ayarlarından manuel olarak etkinleştirmeniz gereken AAC codec’ini desteklediğini de unutmayın.

Oppo Enco W31, ANC'ye sahip değil. Ancak daha iyi çağrı kalitesi sağlayan çift mikrofon ve elektronik gürültü engelleme özelliklerine sahip. İster dış mekanda, ister iç mekanda olsun, arama yapmak için mükemmeller. Arka planda orta derecede yüksek sesli müzik olsa bile, telefon görüşmelerinde hiçbir sorun yaşamadım.

Ses kalitesine yardımcı olan şey yarı pasif gürültü yalıtımı. Tomurcukların üzerindeki kulak uçları, kulakları rahatsız edici ortam seslerinden izole etmede iyi. Evin içinde çalışan fan veya kapı seslerini bu sayede duyamıyorsunuz.

Yoğun bir şekilde oyun oynamayı, müzik dinlemeyi sevdiğim için kablosuz kulaklıklarımın pili çabuk bittiğinde hayal kırıklığına uğruyorum. Bu nedenle benim için pil ömrü de ses kalitesi kadar önemli. Bu kulaklıklar tek bir şarjla yaklaşık 3 saat dayanabiliyor, ancak daha uzun pil ömrü istediğim günler oldu. Şarj çantasını da dahil edersem, Enco W31 bana 15 saate kadar dayanabiliyor ki bu da iyi. Ancak 28 saatlik oynatma sunan premium Jabra Elite 75t kadar uzun değil. Kasanın yüzde 0’fan yüzde 1000’e dolması yaklaşık 1.5 saat sürüyor. Bu arada kılıfta kablosuz şarj desteği yok.

USB-C üzerinden on dakikalık şarj size bir saatten fazla müzik çalma sunuyor. Kulakiçi kulaklıkları yanlışlıkla şarj etmeyi unutursanız, otomatik uyku modu pil tasarrufu için tetikleniyor.

Sonuca bağlıyorum

Oppo Enco W31 kesinlikle piyasada dikkat çeken kablosuz kulaklarda biri. İyi ses kalitesi, rahat bir tasarım ve ortalama pil ömrüne sahip. Hızlı şarj ve otomatik uyku modu gibi kullanışlı özellikler de size sunulanlar arasında yer alıyor.

Enco W31, müzik tutkunları için ideal bir seçim olmaktan uzak, ancak sıra dışı olmayan bir dinleme deneyimi arayan çoğu insan için W31’in birçok açıdan doğru kulaklık olduğunu söyleyebilirim.

Realme Buds Air ve Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2'den farklı olarak, Enco W31 kullanıcılara iki farklı ses profili arasında seçim yapma seçeneği sunuyor. Müzik dinleme dışında bu kulaklığı rahatlıkla çağrılarınız için de kullanabilirsiniz. Son olarak şık görünse de pil ömründen ödün vermiyor.

Uygun fiyatlı kablosuz bir kulaklık arıyorsanız, listenize Oppo Enco W31'i eklemeyi sakın unutmayın.

Oppo Enco W31 Türkiye fiyatı 599 TL.





Artıları

İyi bas

Rahat kullanım

Toza ve suya karşı dayanıklı

Basit kontroller





Eksileri

Tizler yüksek

Ses seviyesi kontrolü yok







