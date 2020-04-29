OPPO Find X2, sonunda Türkiye’de satışa sunuldu

Oppo Find X2, 120Hz yenileme hızına sahip 6.7 inç büyüklüğünde bir AMOLED ekran ile geliyor. 3168 x 1440 çözünürlük, 1.200 nit parlaklık ve 240 Hz dokunmatik örnekleme oranı sunan delikli ekran, sol üst köşede 32 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerasına ev sahipliği yapıyor. Cihazın arkasını çevirdiğinizde ise 48MP birincil kamera, 12MP ultra geniş sensör ve 13MP telefoto kamera ile karşılaşıyorsunuz.

Ekrana gömülü parmak izi okuyucusu ile gelen Oppo Find X2, 30, 60 ve hatta 120 fps videolarda hareket titremesini en aza indiren HDR ve Motion Clear teknolojilerini destekliyor. Telefonun kalbinde Qualcomm imzalı Snapdragon 865 yonga seti bulunuyor. 12GB RAM ve 256GB dahili depolama alanı sunan Oppo Find X2, kutusundan Android 10.0 tabanlı ColorOS 7.1 arayüzü ile çıkıyor.

Batarya tarafında ise 65W SuperVOOC hızlı şarj teknolojisini destekleyen 4.200 mAh gücünde bir pil yer alıyor. Oppo, söz konusu bataryanın 38 dakika içinde yüzde 100 oranında şarj olduğunu söylüyor.

Şimdilik sadece siyah renkte listelenen telefon, 10 bin TL’lik fiyatıyla Türkiye özelinde oldukça kısıtlı bir kitleye hitap ediyor. Birçok rakibinden daha pahalı olan ancak bu cihazların çoğunu donanımıyla geride bırakmayı bilen Find X2, bildiğimiz kadarıyla Türkiye pazarında yalnız kalacak. Yani teknik açıdan, özellikle de kamera konusunda daha da üstün olan

OPPO Türkiye garantisi ve 256 GB dahili depolama ile 9.999 TL‘den kullanıcılarla buluşmuş durumda. Oppo Find X2 Pro ise Türkiye’de satılmayacak. Fiyatlar göz önüne alındığında Oppo Find X2 Pro’yu satın alma daha mantıklı duruyor.