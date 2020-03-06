Oppo Find X2 ve Find X2 Pro tanıtıldı

Onur Binay/posta.com.tr

Oppo Find X2, 120Hz yenileme hızına sahip 6.7 inç büyüklüğünde bir AMOLED ekran ile geliyor. 3168 x 1440 çözünürlük, 1.200 nit parlaklık ve 240 Hz dokunmatik örnekleme oranı sunan delikli ekran, sol üst köşede 32 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kamerasına ev sahipliği yapıyor. Cihazın arkasını çevirdiğinizde ise 48MP birincil kamera, 12MP ultra geniş sensör ve 13MP telefoto kamera ile karşılaşıyorsunuz.

Ekrana gömülü parmak izi okuyucusu ile gelen Oppo Find X2, 30, 60 ve hatta 120 fps videolarda hareket titremesini en aza indiren HDR ve Motion Clear teknolojilerini destekliyor. Telefonun kalbinde Qualcomm imzalı Snapdragon 865 yonga seti bulunuyor. 12GB RAM ve 256GB dahili depolama alanı sunan Oppo Find X2, kutusundan Android 10.0 tabanlı ColorOS 7.1 arayüzü ile çıkıyor.

Batarya tarafında ise 65W SuperVOOC hızlı şarj teknolojisini destekleyen 4.200 mAh gücünde bir pil yer alıyor. Oppo, söz konusu bataryanın 38 dakika içinde yüzde 100 oranında şarj olduğunu söylüyor.

Oppo Find X2’in yaklaşık 985 dolar fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Find X2 Pro ise 1.350 dolar fiyatla satışa sunulacak.

Oppo Find X2 teknik özellikleri

6.7 inç AMOLED ekran (Yüzde 90.9 ekran / kasa oranı, 120Hz yenileme hızı, 3168 x 1440 çözünürlük, 1.200 nit parlaklık)

164.9 x 74.5 x 8 mm

196 g

4.200 mAh (65W SuperVOOC hızlı şarj)

32MP ön kamera

48MP + 13MP + 12MP arka kamera

12GB RAM

256GB depolama alanı

Qualcomm Snapdragon 865 işlemci

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, USB 3.1 / Type-C









Oppo Find X2 Pro’nun teknik özellikleri

Snapdragon 865 5G işlemci

12GB RAM

512GB USF 3.0 dahili depolama alanı

6.7 inç büyüklüğünde, 120Hz yenileme hızına sahip 3168x1440 piksel AMOLED ekran

48 MP ana kamera

48MP ultra geniş açılı lens

13MP telefoto lens

32MP ön kamera

4260 mAh kapasitesinde SuperVOOC 2.0 hızlı şarj desteğine sahip batarya

USB C Bağlantı noktası

Android 10 tabanlı ColorOS 7.1



