Oppo Reno 5 Türkiye’de satışa sunuldu! İşte dikkat çeken özellikleri

Oppo, kamera odaklı akıllı telefonlarıyla bilinen bir isim ve son olarak da Reno serisinin en yeni üyesi Reno5’i piyasaya sürdü. Aynı zamanda Reno 5 Lite da ülkemizde satışa çıktı. Oppo Reno 5’in kasası ortam aydınlatmasına bağlı olarak, baştan aşağı parıltılı bir şekilde siyah, beyaz ve gri arasında geçiş yapabiliyor. Siyah renk burada oldukça şık görünüyor. Arka kısım cam gibi olduğundan elde tutmak zor, aynı zamanda parmak izlerini epey belli ediyor. Ancak kutudan bir silikon bir kılıf da çıkıyor. Ergonomik deneyim, 171 gram ağırlık ve 7.7 mm kalınlıkla daha da artırılmış. Kalınlık Reno 4 ile aynı ama ağırlık biraz artmış. Aslında dar bir pantolonu cebinde Rahatsızlık vermeden taşınabilecek bir telefon olmuş. Daralan yapı da tek elle kullanıma yardımcı oluyor. Orta segment telefonlarda suya ve toza dayanıklılık özelliğini pek görmüyoruz. Aynı durum Reno 5 için de geçerli.

Reno serisinin Pro modellerinde kavisli ekran kullanan Oppo, Reno 5’te düz ekranı tercih etmiş. Burada 20: 9 en boy oranına ve 600 nit en yüksek parlaklığa, sahip 6,4 inçlik AMOLED ekran yer alıyor. Oyuncular için 90 Hz yenileme hızı da eklenmiş Ekran, YouTube veya Netflix’ten videoları izlemek ya da oyunlar için gayet iyi.

Oppo Reno 5, Snapdragon 720G tarafından destekleniyor. Bu, işlemciye Adreno 618 mobil ekran kart ve 8GB RAM eşlik ediyor. Telefon, kendisine verilen her işte iyi performans gösterdi. Bazı oyunlar en yüksek ekran/ kare hızı seçeneklerini desteklemiyor. Bu da optimizasyon eksikliğinden kaynaklanıyor. Arama kalitesi, veri hızları ve Wi-Fi alımı da sağlamdı. Ancak burada 5G yok. Yazılım tarafında Oppo Reno 5, kutudan çıkar çıkmaz Android 11 üzerine Color OS 11.1 ile çalışıyor. Telefonun en son Android sürümüyle açıldığını görmek güzel.

Oppo Reno 5, zarif görünmesine rağmen 4310mAh pili kasasında saklamayı başarıyor. Telefon size tüm gün boyunca kolaylıkla dayanabiliyor. Bilinizin bittiği anlarda 50W SuperVOOC şarj desteği gününüzü kurtarabilir. Ürünle birlikte verilen adaptörü kullanarak telefonu yaklaşık 45-50 dakika içinde tamamen şarj edilebilirsiniz.

Cihazın arka tarafında 64 MP birincil, 8 MP ultra geniş, 2 MP makro ve 2 MP derinlik ile dört adet kamera lensi yer alıyor. Ön tarafta ise 44MP selfie kamerası var. Fotoğraflar için, birincil kamera sağlam dinamik aralıkla beraber doğru pozlama, sıcaklık ve hoş renkler üretebiliyor. Bununla birlikte, görüntülere zoom yaptığınızda biraz işlenmiş göründüğü için bunlar yazılım yoluyla mı elde edildi diye düşünebilirsiniz. Öndeki kameranın çözünürlüğü ise 44 MP'e çıkarıldı. Bu kamera, piksel birleştirmenin yardımıyla düşük ışıklı ortamlarda yeterli parlaklık ve netlikte selfie fotoğraflar çekebiliyor.

Video tarafında Arka kamera ile saniyede 30 kare hızında 4K video kaydı gerçekleştirebilirsiniz. Bu formatta yapılan çekimlerde parlaklık ve renk sıcaklığı biraz yüksek. Ön kamerayla da Full HD video çekimleri yapabilirsiniz. VLOG çekenlerin işini görür mü derseniz, bütçeniz de varsa ekstra bir mikrofon desteğiyle iyi sonuçlar alabilirsiniz.

Sonuca bağlayacak olursak, Oppo Reno 5’i önermeyi zorlaştıracak büyük eksileri yok. Rekabet ise evet büyük. Piyasada Xiaomi, Realme ve OnePlus gibi zorlu rakipleri var. Ancak Reno 5, fiyatının karşılığını büyük oranda verebiliyor.