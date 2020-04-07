Oppo, Reno Ace modelini artık Ace olarak sürdürecek

Oppo, Reno Ace modelini Reno'dan ayırarak sadece Ace adında yeni bir seri olarak tüketicilere sunacak. Şirketin Global Pazarlama Başkanı olan Başkan Yardımcısı Brian Shen Yiren bunu Weibo profilinde resmen açıkladı. Yaklaşan Oppo Ace 2'nin bu yeni kurulan serideki ilk telefon olması bekleniyor.

Yiren, Reno Ace’in hem müşteriler hem de şirket arasında muazzam bir başarı olduğunu söyledi. Reno Ace, 90Hz yenileme hızında ekran, 65W SuperVOOC hızlı şarj ve üst düzey performans ile oyuncuları hedef aldı.

Kullanıcılardan 20.000'den fazla geri bildirim ile şirket % 90'ını yerine getirmeyi başardı. Şimdi, Oppo, müşterilerin ihtiyaç duyduğu şeyleri sunmak için daha fazla konsantre olmak için ayrı bir seri haline getirerek Reno Ace'i bir sonraki seviyeye taşıyor.

Oppo, bütçe dostu A serisinin yanı sıra Find, Reno ve Ace olmak üzere toplamda 4 telefon serisine sahip olacak. Ace serisi, şirketin yeni üst segment telefonlarını temsil edecek.