Oppo, 15 Aralık günü ikinci reklam kampanyasını bekleyenleriyle buluşturdu. Türk toplumu için derin anlamlar taşıyan üstat Orhan Veli’yi reklam kampanyasında ana noktaya oturtan reklamda; şarkıcı Sıla, ünlü model Didem Soydan, ünlü oyuncular Hakan Kurtaş ve Uraz Kaygılaroğlu yer aldılar.

Yaptığı reklam kampanyasını taçlandırmak ve Orhan Veli’nin İstanbul sevdasından hareketle; İstanbul’u İstanbul yapan noktalarda 18 Aralık sabahı, işlerine ya da okullarına vapurla giden yolculara güzel bir sürpriz yaptı. Türk edebiyatında İstanbul’u en güzel anlatan isimlerden biri olan usta şair Orhan Veli’nin kitapları, Adalar’a, Eminönü’ne, Kadıköy’e ve Beşiktaş’a yapılan günün ilk vapur seferlerinde İstanbullularla buluştu. Yolculuk sırasında çaylarını içip simitlerini yiyen İstanbullular, bir yandan da usta şairin birbirinden etkileyici dizelerini okuma ve güne hoş bir başlangıç yapma fırsatı buldu. OPPO’nun, televizyonlarda, sinemalarda ve dijital platformlarda gösterimi devam eden reklam kampanyası ile Orhan Veli’nin adı ilk kez bir markayla birlikte anılıyor.