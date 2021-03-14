Moda Oprah depremi sonrası ilk görünüm: Kraliçe Elizabeth, umudun rengini giydi

Oprah depremi sonrası ilk görünüm: Kraliçe Elizabeth, umudun rengini giydi

Moda

Oprah depremi sonrası ilk görünüm: Kraliçe Elizabeth, umudun rengini giydi

Kraliçe II. Elizabeth'in katıldığı bir video konferansın görüntüsü Kraliyet'in instagram hesabından paylaşıldı. Prens Harry ve Meghan Markle'ın Oprah Winfrey'e verdikleri ve tüm dünyayı sarsan röportajın ardından, Kraliçe ilk kez göründü. 94 yaşındaki Kraliçe, kıyafetinin rengiyle 'umut' mesajı verdi.

14 Mart 2021, Pazar 15:52 Son Güncelleme:
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Kraliçe II. Elizabeth, Bilim Haftası kapsamında bilim insanları, eğitmenler ve okul öğretmenleriyle videolu bir görüşme yaptı. Görüşme, Kraliyet'in resmi instagram hesabından yayınlanırken, NASA tarafından çekilen Mars fotoğrafları, Kraliçe'yi heyecanlandırdı. Kızıl Gezegen'in fotoğrafları gören Kraliçe, "Yüzeyini gerçekten görebildiğimizi düşünmek inanılmaz. Hepiniz harika işler yapıyorsunuz." dedi.

Daily Express'in haberine göre, cuma günü gerçekleştirilen video konferansta Kraliçe, kaplumbağa kabuğu desenli turkuaz renkli ve ipek benzeri bir elbise giydi. Sol yakasına ise incili 4 yapraklı yonca broşunu taktı. Kraliçe bu broşu 1980'lerden beri sık sık kıyafetlerinde kullanıyor. Kraliçe II. Elizabeth, açıklamalarıyla tüm dünyayı şaşkına uğratan Prens Harry ve Meghan Markle'ın Oprah Winfrey'e verdiği röportajın ardından ilk kez halkın karşısına çıktı. Umudun ve iyi şansın rengi olan turkuazı seçmesi, bir mesaj olarak görülüyor.

Kraliçe'nin 4 yapraklı yonca broşu

PANDEMİ BAŞLANGICINDA DA TERCİHİ TURKUAZ OLMUŞTU

Kraliçe daha önce de turkuaz ve benzeri renkleri kıyafetlerinde kullanmıştı. En akılda kalan görünümü, pandeminin başlangıcı olan nisan ayında zümrüt rengi bir elbise giyip turkuaz renkli broş taktığı zamandı.


https://www.instagram.com/p/B-nDQbJHOmv/


Uzmanlar, Kraliçe'nin yeşil ve turkuaz seçimi yapmasıyla, umut, sağlık, huzur ve sakinlik mesajı verdiğini söyledi. Mücevher tasarımcıları da turkuazın umut ve iyi şansı temsil ettiğini söylüyor.


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