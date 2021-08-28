Türkiye Ordu'da aile katliamı! 14 yaşındaki çocuk annesi, anneannesi ve ağabeyini öldürdü

Ordu'da aile katliamı! 14 yaşındaki çocuk annesi, anneannesi ve ağabeyini öldürdü

Türkiye

Ordu'da aile katliamı! 14 yaşındaki çocuk annesi, anneannesi ve ağabeyini öldürdü

Ordu'nun Korgan ilçesinde 14 yaşındaki çocuk, tartıştığı annesi, anneannesi ve ağabeyini tabancayla vurarak öldürdü, babasını ise ağır yaraladı.

28 Ağustos 2021, Cumartesi 12:51 Son Güncelleme:
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Olay, sabah saatlerinde Korgan ilçesi Tepe Mahallesi Eğlence mevkisinde meydana geldi. Aile içinde çıkan tartışmada 14 yaşındaki çocuk, babasının tabancası ile ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği annesi, anneannesi ve ağabeyi hayatını kaybetti, babası ise ağır yaralandı. Komşuların ihbarı ile mahalleye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.



Mustafa KIRLAK/KORGAN (Ordu), (DHA)

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