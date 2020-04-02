Türkiye Ordu'da bir köy karantinaya alındı

Ordu'da bir köy karantinaya alındı

Türkiye

Ordu'da bir köy karantinaya alındı

Ordu Kabataş'ta bir mahallede corona virüs vakalarının görülmesinin ardından bir mahalle daha karantina altına alındı.

02 Nisan 2020, Perşembe 09:17 Son Güncelleme:
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Ordu’nun Kabataş ilçesinde bir mahalle corona virüs vakaları tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Kabataş ilçesi Elbeyi Mahallesi Kazancılı Küme Evleri mevkisinde çeşitli sebeplerle diğer illerden dönüşlerin artması sonucu yapılan testler sonucunda corona virüs vakaları tespit edildi. Testleri pozitif çıkan kişilerin temas ettiği kişi sayısının yüksek olduğunun tespit edilmesi üzerine salgınının kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararıyla 2 Nisan 2020 tarihinden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar mahallede karantina kararı alındı.

Giriş ve çıkışlar kapatıldı

Karantina kararı alınması nedeniyle Kabataş ilçesi Elbeyi Mahallesi Kazancılı Küme Evleri mevkisine giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Ordu Valiliği, karantina kararına uymayanlar hakkında idari ve adli işlem başlatılacağını açıkladı.

İHA


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