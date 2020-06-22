Türkiye Ordu'da bir mahalle karantinaya alındı

Ordu'da bir mahalle karantinaya alındı

Türkiye

Ordu'da bir mahalle karantinaya alındı

Corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, Ordu'nun Kabataş ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı.

22 Haziran 2020, Pazartesi 01:35 Son Güncelleme:
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Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, yaşanan salgının biran önce engellenmesi, vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması amacıyla, Kabataş ilçesi Belen Mahallesi'nde çeşitli sebeplerle yapılan testler sonucunda corona virüs vakaları tespit edildiği bildirildi.

Yapılan açıklamada, bu gece itibarıyla mahallede giriş ve çıkışların yasaklanacağı belirtilerek, "Corona virüs vakalarının tespit edilmesi, muhtemel vaka ve bunların temaslıları sonucu ev karantinasında bulunan kişiler bulunduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda corona virüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla Ordu ili Kabataş ilçesi Belen Mahallesi’nde 21 Haziran 2020 tarihi saat 24.00’dan itibaren ikinci değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına, söz konusu mahalle ile olan girişve çıkışların kapatılmasına, yukarıda belirtilen çerçevede, çalışmaların ivedilikle planlanması ile uygulanması ve


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uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, gerekli görülmesi durumunda alınankararlara uyulup uyulmadığının denetlenmesine, alınan kararlara uymayanlara idari ve adli işlem başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

ORDU (İHA)


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