Türkiye Ordu’da evden çalışan kamu görevlisinin dışarı çıkması yasaklandı

Ordu’da evden çalışan kamu görevlisinin dışarı çıkması yasaklandı

Türkiye

Ordu’da evden çalışan kamu görevlisinin dışarı çıkması yasaklandı

Ordu’da sokağa maske atmak ve evden çalışan kamu görevlisinin mesai saatleri içinde dışarı çıkması yasaklandı.

07 Nisan 2020, Salı 13:50 Son Güncelleme:
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Ordu’da corona virüs salgını nedeniyle kullanılan maske, eldiven, bone gibi kişisel koruyucu donanımların rastgele cadde ve sokaklara atılması ve evde esnek çalışan kamu görevlisinin mesai saatleri içinde dışarı çakması yasaklandı. Yasağa uymayanlara idari ceza uygulanması kararı alındı.

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Meclisi kararınca vatandaşların tarafından kullanılan maske, eldiven, bone gibi kişisel koruyucu donanımların rastgele cadde ve sokaklara atılması, çevre ve toplum sağlığını tehlikeye soktuğu,bu sebeple bunların cadde ve sokaklara gelişigüzel atılması yasaklandı.

Mesai saatleri içinde dışarı çıkma yasağı

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken; pandemi nedeniyle idari izin, esnek çalışma izni vb. usullerle, evden-uzaktan çalışma izninden faydalanan kamu görevlilerinin, mesai saatleri içerisinde evlerinden çıkması da yasaklandı.

Kararın aksine hareket ettiği ve evden dışarı çıktığı tespit edilen kamu görevlisi hakkında idari işlemlerin yanında, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymamaktan da idari ve diğer cezai yaptırımlar uygulanacağı açıklandı.

Öte yandan alınan karar doğrultusunda hastaneler ve diğer sağlık kurumlarına başvurularda ve toplu taşıma araçlarında vatandaşların maske takmaları zorunlu hale getirildi.

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