Türkiye Ordu'da hasta yakınından doktora saldırı

Ordu'da hasta yakınından doktora saldırı

Türkiye

Ordu'da hasta yakınından doktora saldırı

Ordu Ünye'de devlet hastanesinde görevli doktor Çetin Karadağ, bir hasta yakını tarafından yumruklu saldırıya uğradı. İlhan T. tarafından darp edilen doktor yaralandı, saldırgan gözaltına alındı.

15 Nisan 2021, Perşembe 14:37 Son Güncelleme:
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Olay, sabah saatlerinde Ünye Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hasta yakını İlhan T., henüz bilinmeyen bir nedenle Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Çetin Karadağ ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine hasta yakını doktora yumruklu saldırıda bulundu. Güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği saldırgan, gelen polis ekiplerine teslim edildi. Saldırı sonrası yaralanan doktora acil serviste müdahale edildi. Doktor Karadağ, saldırgandan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Turgut DAĞDEVİREN/ ÜNYE (Ordu), (DHA)

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