Organ ve doku ticareti yapan 2 kişi tutuklandı

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Antalya Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "organ ve doku ticareti" yaptıkları öne sürülen şüphelileri takibe aldı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin bir hastanede sahte kimlik belgesi düzenleyerek organ nakli gerçekleştirmeye çalıştığını belirleyen polis ekipleri, 5 kişiyi gözaltına aldı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Polisteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, donör ve alıcı konumundaki 3 kişi serbest bırakıldı.

Savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından mahkemeye sevk edilen S.G. ve İ.A. ise "organ ve doku ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.



