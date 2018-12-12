Organ ve doku ticareti yapan 2 kişi tutuklandı

Antalya'da düzenlenen organ ve doku ticareti operasyonunda 2 kişi tutuklandı

12 Aralık 2018, Çarşamba 20:24
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Organ ve doku ticareti yapan 2 kişi tutuklandı

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Antalya Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "organ ve doku ticareti" yaptıkları öne sürülen şüphelileri takibe aldı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin bir hastanede sahte kimlik belgesi düzenleyerek organ nakli gerçekleştirmeye çalıştığını belirleyen polis ekipleri, 5 kişiyi gözaltına aldı. 

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Polisteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, donör ve alıcı konumundaki 3 kişi serbest bırakıldı.

Savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından mahkemeye sevk edilen S.G. ve İ.A. ise "organ ve doku ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.


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