Örgü örmenin bilinmeyen faydaları

- Gurur hissi yaratır:



- Meditasyonla benzer faydaları vardır:



- Kaygı, stres ve depresyon belirtilerini hafifletir:



- Motor fonksiyonlarını geliştirmeye yardımcı olur:



- Bilişsel gerilemeyi yavaşlatır:



- Artirit ve tendon iltihabını önler:

İster şişle, ister tığ ile, örgü örmeye hemen başlamanız için sebebiniz çok!Çok fazla insan örgü örmeyi bilmez. Kendi ördüğünüz bir şeyi konuya dair hiçbir fikri olmayan birisine gösterdiğinizde, bu onlara bir çeşit büyü gibi gözükecektir. Tonlarca kompliman alacak ve yeteneğinizle insanları kıskandıracaksınız. Tabii kimi taleplerde bulunanlar da olacak ama bu da üreticiliğin doğal bir getirisi.Bir kez ne yaptığınıza hakim olduktan sonra, örgü örmek son derece rahatlatıcı olabilir. Basit örgü modellerinde genellikle aynı ilmekler tekrar tekrar atılır, yani kas belleğinizi kullanabilir ve düşüncelerinizi uzaklaştırabilirsiniz. Ritmik, tekrarlanan ve rahatlatıcı bu hareketler zihniniz ve bedeniniz üzerinde meditasyonla aynı etkilere sahiptir.Ritmik hareketler ve odak duygusu anksiyete, depresyon ve stres belirtilerini azaltmaya yardımcı olur. Örgü örerken sakin bir şekilde oturmanız, kalp atış hızınızı düşürür ve bu da kan basıncının düşmesine sebep olur. Kendinizi kötü ya da depresif hissettiğinizde düzelmek için elinize şişlerinizi alıp, yumuşacık bir hırka örmeye başlamanız hoş ve sıcak bir alternatiftir.Örgü neredeyse tüm beyni aynı anda uyardığı için - frontal lob (işleme, dikkat ve planlama), çepersel lob (duyusal bilgiler ve mekansal navigasyon), oksipital lob( görsel veriler), temporal lob(anıları saklamak ve dil ve anlam yorumları) ve beyincik (hassasiyet ve hareket zamanlaması koordinatları)- Parkinson gibi hastalıkları olanların motor fonksiyonlarını geliştirmek için kullanılabilir. Örgü örmek bu insanların hem ince motor becerilerini geliştirmeye yardımcı olur hem de diğer ağrılı semptomları azaltır.Motor fonksiyonları ve ruh gelişimine yardımcı olurken, örgü örmek aynı zamanda beyni sağlıklı tutmak için uyarıcıdır da. Beyninizi ne kadar çok kullanırsanız, o kadar sağlıklı olur ve o kadar uzun süre güçlü kalır. Mayo Klinik'e göre, örgü dahil el sanatlarıyla meşgul olan yaşlıların olmayanlara göre hafif kognitif bozukluk yaşama riskinin yüzde 30-50 civarında azaldığını öne sürüyor.Tıpkı sağlıklı tutmak için beyninizi çalıştırmanız gerektiği gibi eklemlerinizi sağlıklı tutmanız için de onları çalıştırmanız gerekir. Dr. Barron'a göre, parmaklarınızı nazikçe sürekli kullanmak kıkırdaklarınızın güçlenmesine sebep olur. Hali hazırda arteritiniz mi var? O zaman parmaklarınızı ılık suda biraz dinlendirdikten sonra daha büyük şişler kullanarak örgü örmelisiniz.