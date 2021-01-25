Magazin Orhan Gencebay elini kullanabilecek mi? Doktoru açıkladı

Orhan Gencebay elini kullanabilecek mi? Doktoru açıkladı

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Orhan Gencebay elini kullanabilecek mi? Doktoru açıkladı

Geçtiğimiz günlerde sahilde yürüyüş yaparken ayağının takılması nedeniyle düşen Orhan Gencebay'ın doktoru Op. Dr. Muzaffer Gökhan Kahraman, usta sanatçının tedavi süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

25 Ocak 2021, Pazartesi 14:19 Son Güncelleme:
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Sahilde yürüyüş yaparken ayağının takılması nedeniyle düşen duayen sanatçı Orhan Gencebay sevenlerini korkuttu. Sol elinde şişlik ve morarma şikayeti olan Gencebay, Op. Dr. Muzaffer Gökhan Kahraman tarafından yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda tedavi altına alındı.

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'Ellerini kullanabilmesi çok önemli'

Konu ile ilgili açıklama yapan Kahraman, "Orhan Gencebay, iki gün önce yürüyüş yaparken ayağının takılması nedeniyle düşmüş, özellikle sol el parmakları ve el bilek bölgesinde travma meydana gelmiştir. Şişlik ve morarma olarak bilinen ekimoz durumu özellikle parmaklara oturan ağrıda şiddetini artırınca tedavisine başladık.

Tetkiklerinin ardından, sol el 2. parmak PIP ekleminde Phalanx köşe kırığı tespit edilmiştir. Her kırık, her yaralanma bizde önemlidir. Lakin el parmaklarını bu kadar ustaca kullanan duayen bir müzisyen için parmak hareketinde kısıtlılık kalmaması çok daha önem arz eder" ifadelerini kullandı.

Fizik tedavi programı uygulanacak 

Tedavisi hakkında bilgi veren Dr. Kahraman sözlerine şöyle devam etti:

"Gencebay'ın sol el 2. parmağı ve el aya bölgesi atele alınmış olup, haftada bir yapılacak Xray ve tomografi tetkikleriyle tedavisi takip edilecektir. Kırığın kaynaması sonrasında ise bir fizik tedavi programı uygulanacak ve parmak hareketlerin de olası ihtimal hareket kısıtlıkların önüne geçilecektir" dedi.

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