Orhan Gencebay’ın yılan sevgisi

Orhan Gencebay, Park of İstanbul'u gezdi. Gezisinde yılanları seven Orhan Gencebay'ın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı

05 Kasım 2019, Salı 14:44 Son Güncelleme:
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Orhan Gencebay’ın yılan sevgisi

Orhan Gencebay, geçen gün  Park of İstanbul'u ziyaret etti.

Ziyaret sırasında sevenleriyle de bir araya gelme fırsatı yakalayan Orhan Gencebay aynı zamanda parkın içerisinde bulunan hayvanat bahçesini de ziyaret etti.

Usta şarkıcı, çay içip sohbet ettiği masanın üzerine konan yılanları sevdi. O anlar kameralara yansıdı.


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