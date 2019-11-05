Orhan Gencebay’ın yılan sevgisi

Orhan Gencebay, geçen gün Park of İstanbul'u ziyaret etti.

Ziyaret sırasında sevenleriyle de bir araya gelme fırsatı yakalayan Orhan Gencebay aynı zamanda parkın içerisinde bulunan hayvanat bahçesini de ziyaret etti.

Usta şarkıcı, çay içip sohbet ettiği masanın üzerine konan yılanları sevdi. O anlar kameralara yansıdı.





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