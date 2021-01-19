İlanın detaylarında yer alan bilgilere göre, ihale kanunu gereği bu satış kapalı teklif usulü yapılacak. Orhangazi Belediyesi'ne ait olan konut alanı, yurt alanı ve zeytinlik niteliğindeki bu taşınmazların fiziki özellikleri ve satın alış şartlarıyla ilgili tüm detaylar ilan sayfasında verildi.

Satışı çıkarılan taşınmazların, yüzölçümü, muhammen bedelleri ve satış yeri ve şartlarıyla ilgili ayrıntılara bu sayfadan ulaşılabilir.



