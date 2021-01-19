Türkiye Orhangazi Belediyesi 9 adet taşınmazı satışa çıkardı! İşte satın alım detayları

Orhangazi Belediyesi 9 adet taşınmazı satışa çıkardı! İşte satın alım detayları

Türkiye

Orhangazi Belediyesi 9 adet taşınmazı satışa çıkardı! İşte satın alım detayları

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'deki duyuruda, Orhangazi Belediyesi'nin konut alanı ve zeytinlik nitelikli 9 adet taşınmazı satışa çıkardığı belirtildi.

19 Ocak 2021, Salı 18:12 Son Güncelleme:
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İlanın detaylarında yer alan bilgilere göre, ihale kanunu gereği bu satış kapalı teklif usulü yapılacak. Orhangazi Belediyesi'ne ait olan konut alanı, yurt alanı ve zeytinlik niteliğindeki bu taşınmazların fiziki özellikleri ve satın alış şartlarıyla ilgili tüm detaylar ilan sayfasında verildi.

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Satışı çıkarılan taşınmazların, yüzölçümü, muhammen bedelleri ve satış yeri ve şartlarıyla ilgili ayrıntılara bu sayfadan ulaşılabilir.

İlan sayfasına gitmek için tıklayın.


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