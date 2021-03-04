Orkun Baykut: Ariana Grande şans getirdi

Orkun Baykut büyük bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Baykut; “Kuaför ve Saç Tasarım Sanatçısı olmak arasında farklar var. Örneğin her tenin ayrı bir saçı vardır. Yüz hatları, bakışları, yüzün yapısı, kemik yapısı ve bazen de göz rengine göre bile değişiyor. Kıyafete göre saç yapmak kişiyi şık gösterir. Fakat kişinin yüzüne ve tenine göre en uygun ve yakışan saçı yapmak ise tamamen ince bir sanat gerektiriyor. Kişinin çıkarken mutlu ve huzurlu ayrılması bizim için önceliktir. Yoğunluğu tamamen müşteri memnuniyetine bağlıyorum. İşinizi aşkla yapıyorsanız büyümemeniz için bir neden görmüyorum” dedi.

Türkiye ve Avrupa’dan bir çok teklif gelmeye devam eden saç tasarım sanatçısı Orkun Baykut “Ariana Grande teklifi bana uğurlu geldi, şans getirdi” dedi.