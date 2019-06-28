Orkun Işıtmak altın ete 6.500 TL ödedi! Kanal D'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk olan sosyal medya fenomeni Orkun Işıtmak, Nusret Gökçe'nin son dönemde meşhur olan altın etine ne kadar ödediğini açıkladı