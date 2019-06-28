Orkun Işıtmak altın ete 6.500 TL ödedi!
Kanal D'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk olan sosyal medya fenomeni Orkun Işıtmak, Nusret Gökçe'nin son dönemde meşhur olan altın etine ne kadar ödediğini açıkladı
Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'nın canlı yayın konuğu olan fenomen Orkun Işıtmak, Nusret Gökçe'nin restoranında yediği altın eti ve sonrasında gelen hesabı söyleyince herkes büyük bir şaşkınlık yaşadı.
Nusret'in Miami'deki yerinde yaşadığı olayı anlatan Orkun Işıtmak, toplamda 6.500 TL hesap ödediğini açıkladı.