Magazin Orlando Bloom 6 ay boyunca ilişkiye girmediğini söyledi

Orlando Bloom 6 ay boyunca ilişkiye girmediğini söyledi

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Orlando Bloom 6 ay boyunca ilişkiye girmediğini söyledi

ABD'li oyuncu Orlando Bloom, arkadaşının tavsiyesi üzerine 6 ay boyunca kimseyle ilişkiye girmediğini ve bunu sağlıklı bulmadığını anlattı.

16 Mart 2020, Pazartesi 14:14 Son Güncelleme:
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ABD'li oyuncu Orlando Bloom, şarkıcı Katy Perry ile ilişkisi başlamadan önce düzenli ilişki kuramadığı gerekçesiyle bir arkadaşından tavsiyeler aldığını söyledi. The Sunday Times'a konuşan Orlando Bloom, bebek bekledikleri Katy Perry ile ilişkisi başlamadan önce uzun bir dönem düzenli ilişki kurmakta zorlandığını söyledi. Bloom, içinde bulunduğu durumdan çıkmak için arkadaşının ona bir süre 'bekâr' kalmasını önerdiğini anlattı. 

'Bunu kimseye önermiyorum, bence sağlıklı değil'

Bloom, bu nedenle 6 ay boyunca hiç kimseyle ilişkiye girmediğini, mastürbasyon da yapmadığını söyledi. Bloom geçirdiği süreyi "akıl dışı" olarak tanımlayarak "Bunu kimseye önermiyorum, bence sağlıklı değil" dedi.

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