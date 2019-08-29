Orman Genel Müdürlüğü 4 bin 996 sözleşmeli personel alacak!

Orman Genel Müdürlüğünce 4 bin 996 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Orman Mühendisi, orman muhafaza memuru, avukat, tekniker, laborant, büro ve destek personeli alanlarıda sözleşmeli personel alınacak. Peki, Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte detaylar…

Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) konuya ilişkin ilanları, Resmi Gazete'de yayımlandı. İlanlara göre, belirlenen illerde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel pozisyonunda bin 150 orman mühendisi alımı yapılacak.

Genel müdürlükçe, ayrıca sözleşmeli personel pozisyonunda 2 bin 700 orman muhafaza memuru alımı da gerçekleştirilecek.

Adayların 24 Eylül-7 Ekim arasında genel müdürlüğün internet sitesi üzerinden e-devlet şifreleriyle başvuru yapması gerekecek.

Öte yandan genel müdürlükçe, mühendis, avukat, tekniker, laborant, büro ve destek personeli (şoför) gibi pozisyonlarda görev yapmak üzere bin 146 sözleşmeli personel alınacak. Bu adaylar ise 12- 23 Eylül arasında başvuruda bulunacak.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2.700 ORMAN MUHAFAZA MEMURU İLANI İÇİN TIKLAYIN

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.150 ORMAN MÜHENDİSİ İLANI İÇİN TIKLAYIN

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.146 SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI İÇİN TIKLAYIN

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN