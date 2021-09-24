Türkiye Orman işçisinin kaçırdığı 15 yaşındaki kız bulundu

Orman işçisinin kaçırdığı 15 yaşındaki kız bulundu

Türkiye

Orman işçisinin kaçırdığı 15 yaşındaki kız bulundu

Adana’nın Karaisalı ilçesinde orman işçisi İ.Ç.’nin (40) kaçırdığı lise öğrencisi A.R.Ş. (15), jandarma tarafından bulundu. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen A.R.Ş. ailesine teslim edildi. Gözaltına alınan İ.Ç.’nin sorgusu sürüyor.

24 Eylül 2021, Cuma 00:52 Son Güncelleme:
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İlçeye bağlı Cumahocalar köyünde yaşayan aile, Karaisalı İmam Hatip Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi kızları A.R.Ş.’yi okulların açılmasıyla yakın bölgedeki bir öğrenci yurduna yerleşti. Birkaç gün yurtta kalan A.R.Ş., daha sonra, geçen yıl köyde tanıştığı ve o günden beri görüştüğü iddia edilen orman işçisi İ.Ç.’nin tuttuğu evde kalmaya başladı. Yurt yetkilileri, A.R.Ş.’nin gelmemesi üzerine durumu aileye bildirdi.

Ailesi, kızlarının İ.Ç.’nin evinde kaldığını öğrendi. A.R.Ş.’nin babası Halil Ş. (50), kızını alarak köye dönerken, İ.Ç.’den de şikayetçi oldu. Jandarma, İ.Ç.’nin ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktı. İ.Ç.’nin kendisine zarar vermediğini ve kendi isteğiyle evde kaldığını söyleyen A.R.Ş.’nin, 20 Eylül sabahı evde olmadığı anlaşıldı. Aile, jandarmaya giderek kızlarının kendisinden 25 yaş büyük İ.Ç. tarafından kaçırıldığını öne sürüp, bir kez daha şikayetçi oldu.

Ailenin şikayeti üzerine harekete geçen jandarma, 3 gün sonra İ.Ç. ve A.R.Ş., ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Tümenli köyünde olduğunu saptadı. Jandarmanın yaptığı baskında İ.Ç. ve A.R.Ş. aynı barakada bulundu. İ.Ç., jandarma tarafından gözaltına alınırken, A.R.Ş. ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ailesine teslim edildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

DHA

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