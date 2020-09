Osmanlı mutfağının gözdesi: Orman kebabı tarifi

Bol sebze ile etin buluştuğu orman kebabı tarifi hemen hemen herkes tarafından sevilen bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için orman kebabı tarifi arıyor ya da orman kebabı nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Orman kebabı tarifinin püf noktaları için "Orman kebabı tarifi, orman kebabı nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Orman kebabı tarifi

Orman kebabı malzemeleri

Sebzeler için:

1 yemek kaşığı tereyağı

2 adet büyük boy soğan

4-5 diş sarımsak

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

2 adet kereviz sapı

2 adet patlıcan

2 adet büyük boy patates

2 adet büyük boy havuç

2 adet kırmızı kapya biber

3-4 adet yeşil köy biberi

1 su bardağı bezelye

Tuz, karabiber

3 su bardağı et suyu

1 adet defne yaprağı

Etler için:

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

500 gr kuşbaşı kuzu

1 yemek kaşığı un

Orman kebabı yapılışı

İlk olarak tencereyi ocakta ısıtmaya koyun. Etin üzerine un serpin ve kuzu etine yedirin. Unlamanın amacı çıtır olmasını sağlamak. Tencere ısındıktan sonra ayçiçeği yağını ve eti ilave edin. Et altın sarısı kıvamına gelene kadar pişirin. Bu sırada elinizdeki sebzeleri aşırı küçük olmayacak şekilde doğrayın. Et altın sarısı kıvamına geldikten sonra tabağa alın. Aynı tencerede biraz tereyağı erittikten soğanları ekleyin ve kavurun. Daha sonra sarımsakları doğrayıp ilave edin. Salçayı da erittikten sonra sebzeleri ekleyin. Sebzeler biraz yumuşadıktan sonra domatesleri ilave edin. Daha önce ayırdığımız etleri sebzelerle buluşturun. Tuz ve karabiberini ekleyin. 3 bardak et suyu ekleyin ve karıştırın. Bir adet defne yaprağı ekleyerek lezzet vermesini sağlayın. 45- 50 dakika pişmeye bırakın.