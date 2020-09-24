Yemek Osmanlı mutfağının gözdesi: Orman kebabı tarifi

Osmanlı mutfağının gözdesi: Orman kebabı tarifi

Yemek

Osmanlı mutfağının gözdesi: Orman kebabı tarifi

Osmanlı mutfağında en çok tercih edilen yemeklerden birisi de orman kebabı tarifi. Sevdiklerinize hazırlamak için orman kebabı tarifi arıyor ya da orman kebabı nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Orman kebabı tarifinin püf noktaları için "Orman kebabı tarifi, orman kebabı nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

24 Eylül 2020, Perşembe 13:23 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bol sebze ile etin buluştuğu orman kebabı tarifi hemen hemen herkes tarafından sevilen bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için orman kebabı tarifi arıyor ya da orman kebabı nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Orman kebabı tarifinin püf noktaları için "Orman kebabı tarifi, orman kebabı nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Orman kebabı tarifi

Orman kebabı malzemeleri

Sebzeler için:

  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 adet büyük boy soğan
  • 4-5 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 2 adet kereviz sapı
  • 2 adet patlıcan
  • 2 adet büyük boy patates
  • 2 adet büyük boy havuç
  • 2 adet kırmızı kapya biber 
  • 3-4 adet yeşil köy biberi
  • 1 su bardağı bezelye
  • Tuz, karabiber
  • 3 su bardağı et suyu
  • 1 adet defne yaprağı

Etler için:

  • 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı
  • 500 gr kuşbaşı kuzu
  • 1 yemek kaşığı un

Orman kebabı yapılışı

İlk olarak tencereyi ocakta ısıtmaya koyun. Etin üzerine un serpin ve kuzu etine yedirin. Unlamanın amacı çıtır olmasını sağlamak. Tencere ısındıktan sonra ayçiçeği yağını ve eti ilave edin. Et altın sarısı kıvamına gelene kadar pişirin. Bu sırada elinizdeki sebzeleri aşırı küçük olmayacak şekilde doğrayın. Et altın sarısı kıvamına geldikten sonra tabağa alın. Aynı tencerede biraz tereyağı erittikten soğanları ekleyin ve kavurun. Daha sonra sarımsakları doğrayıp ilave edin. Salçayı da erittikten sonra sebzeleri ekleyin. Sebzeler biraz yumuşadıktan sonra domatesleri ilave edin. Daha önce ayırdığımız etleri sebzelerle buluşturun. Tuz ve karabiberini ekleyin. 3 bardak et suyu ekleyin ve karıştırın. Bir adet defne yaprağı ekleyerek lezzet vermesini sağlayın. 45- 50 dakika pişmeye bırakın.

İlgili Haberler
Patlıcanın en güzel hali: İslim kebabı tarifiNamıdiğer Çerkes mantısı: Hingel tarifi


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Mehmet Yalçınkaya
Acun Ilıcalı'nın yol arkadaşı MasterChef'in gizli kahramanı: İrem Kanan
Mehmet Yalçınkaya
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
Hem kolay hem sağlıklı: Evde yapabileceğiniz pratik tarifler
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER "Bugün ne pişirsem" diyenlere günün menüsü (24 Eylül 2020)