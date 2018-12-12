Ormandan topladığı mantarları yiyip zehirlendi
İzmir Ödemiş'te ormandan mantar toplayıp yiyen tarım işçisi Osman Sezer(49), zehirlendi. Hastaneye kaldırılan Osman Sezer, hayati tehlikeyi atlatamadı
İzmir Ödemiş'te yaşayan evli ve 2 çocuk babası Osman Sezer, ormanlık alandan farklı türlerde mantar toplayıp evine döndü. Akşam saatlerinde mantar yemeği yapıp yiyen Osman Sezer, ilerleyen saatlerde fenalaştı.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Yakınları tarafından sabaha karşı Ödemiş Devlet Hastanesi’ne götürülen Osman Sezer’in midesi yıkandı. Tedavi altına alınan Osman Sezer’in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
Şans eseri Osman Sezer’in eşi ve çocuklarının mantar yemeğinden yemediği öğrenildi.
Faruk ÇARK/DHA