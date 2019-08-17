Ormanı uyuşturucu tarlasına çevirmişler! 1039 kök...
ilçesindeki ormanlık bölgede, uyuşturucu madde imal etmek üzere 10 ayrı alana ekilmiş 1039 kök Hint keneviri ele geçirildi
İzmir’in Ödemiş'teki ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirildiğini öğrenen jandarma, dün öğle saatlerinde harekete geçti.
10 AYRI NOKTAYA EKMİŞLER
Ormanlık bölgeyi drone ile araştıran jandarma, 10 ayrı noktada 1039 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Uyuşturucu madde imal etmek üzere ekilen Hint kenevirleri, imha edilmek üzere söküldü.
Hint kenevirlerini kimin ektiğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.
DHA